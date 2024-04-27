Hükümetin, asgari ücreti belirlemediğini, işçi ve işveren arasındaki müzakereyi sağladığını, bir nevi hakem görevi yaptığını anlatan Işıkhan, şunları dile getirdi:

"2024 yılı asgari ücret belirlenirken yeni asgari ücret seviyesi temmuzda bir artış yapılmayacak şekilde belirlenmişti. Ocak ayında yıllık enflasyon yüzde 65 olarak ortaya çıkmışken Asgari Ücret Tespit Komisyonunun belirlediği asgari ücret düzeyi yıllık yüzde 100 artışı ifade eden seviyeye geldi. Yani bir sene önce 8 bin 500 lira olan asgari ücret iki katına çıkarılarak 17 bin lira olarak belirlendi. Dolayısıyla temmuzda artış yapılmayacağını dikkate alarak bu seviye belirlenmiş durumdaydı."

Çalışanların refahını kalıcı olarak artırmanın gayretinde olduklarını vurgulayan Işıkhan, bunun yolunun enflasyonu düşürüp daha istikrarlı ve güvenli bir ekonomi tesisi olduğunu belirtti.