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        Haberler Ekonomi Altın CANLI altın fiyatları son dakika: 28 Nisan 2024 hafta sonu altın fiyatları ile çeyrek altın ve gram altın kaç TL? - Altın Haberleri

        Altın alacaklar dikkat! İşte, 28 Nisan hafta sonu canlı çeyrek altın ve gram altın fiyatları

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Son haftalarda dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatları hafif bir yükseliş yaşadı. 28 Nisan Pazar günü güncel ons altın değeri 2 bin 338 dolardan işlem görürken; gram altın fiyatı bugün 2 bin 438 TL'den alıcı buluyor. İşte, 28 Nisan 2024 hafta sonu canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.04.2024 - 07:34 Güncelleme: 28.04.2024 - 07:34
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        1

        Altın fiyatları gündemdeki yerini koruyor. Vatandaşların 'güvenli limanı' altın fiyatları bir önceki kapanışının biraz üzerinde hafif bir yükselişten alıcı buluyor. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 28 Nisan 2024 Pazar günü altın fiyatları alış-satış rakamları...

        2

        ALTIN FİYATLARI YÜKSELİYOR!

        Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 436 liradan yaparken; 28 Nisan Pazar günü 2 bin 438 TL'ye yükseldi. Bir önceki kapanışı 3 bin 983 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 987 TL'den alıcı buluyor.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.438,11

        Satış: 2.438,67

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.337,05

        Satış: 2.338,87

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 3.900,98

        Satış: 3.987,23

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

        Alış: 15.603,90

        Satış: 15.900,15

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 7.777,57

        Satış: 7.974,46

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        Alış: 15.603,90

        Satış: 15.900,15

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 16.496,85

        Satış: 16.918,20

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.335,09

        Satış: 1.766,97

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.265,02

        Satış: 2.407,50

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

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