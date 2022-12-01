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Asgari ücret için kritik gün geldi çattı! 2023 asgari ücret tahminleri

Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün toplanıyor. Toplantı öncesinde geçtiğimiz gün Beştepe'de Cumhurbaşkanlığı Erdoğan'ın talimatıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati çalışmalara başladı. İşte asgari ücret zam tahminleri...

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  • ASGARİ ÜCRETE ZAM! Son dakika: Kritik gün geldi çattı! Beştepe'den saatler kala asgari ücret zammı talimatı

    Asgari ücret 2023 için kritik tarih geldi. Bugün saat 14.00'te toplanacak. Öte yandan Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı öncesinde Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den açıklama geldi. İşte merak edilen asgari ücret zammıyla ilgili merak edilen detaylar...
  • ASGARİ ÜCRETE ZAM! Son dakika: Kritik gün geldi çattı! Beştepe'den saatler kala asgari ücret zammı talimatı

    ASGARİ ÜCRETE YÜZDE 50 ZAM GELECEK Mİ?

    "Asgari ücrete yüzde 50 zam yapılacak mı?" sorusuna Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den yanıt geldi. Bakan, sorulan soruya "Hayali değil gerçekçi bir rakam üzerinde durmak lazım." yanıtını verdi.
  • ASGARİ ÜCRETE ZAM! Son dakika: Kritik gün geldi çattı! Beştepe'den saatler kala asgari ücret zammı talimatı

    BAKAN NEBATİ'DEN ENFLASYON ORANI VURGUSU

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati katıldığı bir televizyon programında asgari ücret hakkında yeni açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati "2002 yılından bugüne kadar asgari ücretliler enflasyona ezdirilmedi. Bu yıl da enflasyon hedefimiz bu kadar değildi. Memur maaşları zaten 6 ayda bir güncelleniyor. Asgari ücretteki artış gelecek yılın enflasyon hedeflerine göre belirleniyor. Bu yıl enflasyon, hedeflerimizin üzerinde çıktığı için Temmuz ayında tekrar güncellemeye gittik. Şimdiye kadar asgari ücretliler enflasyona ezdirilmedi ve bu yıl da aynı şekilde bir artış olacak. Asgari ücretteki artış enflasyonun üzerinde olacak." ifadelerini kullandı.
  • ASGARİ ÜCRETE ZAM! Son dakika: Kritik gün geldi çattı! Beştepe'den saatler kala asgari ücret zammı talimatı

    4 AYLIK ENFLASYON ARTIŞI YÜZDE 11'E YAKLAŞTI

    Bakan Nebati'nin açıklamaları sonrası asgari ücretle ilgili gözlerin çevrildiği enflasyon artış oranları ise netleşmeye başladı. Tespit komisyonu Kasım ayı enflasyon oranını da dikkate alarak artışa gidecek. Yani 5 aylık enflasyon artış oranı asgari ücrette büyük önem arz edecek.

    İşte toplamda yüzde 10.45'e ulaşan 4 aylık enflasyon artış tablosu şu şekiklde:

      TÜFE (Yıllık % Değişim) TÜFE (Aylık % Değişim)
    10-2022 85.51 3.54
    09-2022 83.45 3.08
    08-2022 80.21 1.46
    07-2022 79.60 2.37
  • ASGARİ ÜCRETE ZAM! Son dakika: Kritik gün geldi çattı! Beştepe'den saatler kala asgari ücret zammı talimatı

    Asgari ücret tespit komisyonu, 2023 yılında uygulanacak asgari ücreti aralık ayında yapacağı toplantılarda belirleyecek. Komisyonda işverenleri temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Başkanı Özgür Burak Akkol, hem işçi hem işletmeleri gözetecek “dengeli asgari ücret” çağrısı yaptı.
  • ASGARİ ÜCRETE ZAM! Son dakika: Kritik gün geldi çattı! Beştepe'den saatler kala asgari ücret zammı talimatı

    Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası’nın (MESS) düzenlediği İş Güvenliğinin Yıldızları Ödül Töreni’nde konuşan Akkol, son üç asgari ücret artışında işçi, işveren ve hükümet olarak kararın altına üçlü imza attıklarını vurguladı. Üçlü imzanın hem işveren hem işçi hem de hükümet tarafının alınan karara “razı” olduğu anlamına geldiğini kaydeden Akkol, şöyle devam etti:

    “Biz yine elimizi taşın altına koyacağız. Yine üçlü imza ile bu süreci sonuçlandırmak istiyoruz. İşçilerimizin, işçi sendikalarımızın, işçi konfederasyonlarının memnun olmadığı, işletmelerimizde huzursuzluğun olduğu bir durumu arzu etmiyoruz. Bununla birlikte işverenlerin ağır maliyetler altında ezildiği bir durumu da istemiyoruz. Dengeli bir asgari ücret konusunda yine hem işçi konfederasyonlarımızla hem devletimizle çalışmaya gayret göstereceğiz."
  • ASGARİ ÜCRETE ZAM! Son dakika: Kritik gün geldi çattı! Beştepe'den saatler kala asgari ücret zammı talimatı

    ASGARİ ÜCRET YILDA 2 KEZ BELİRLENDİ!

    Habertürk Yazarı Ahmet Kıvanç 2023 asgari ücret zammını kaleme aldı. Kıvanç'ın yazısı şu şekilde;

    ASGARİ ÜCRETİN YÜZDE 20 - 25 ARTMASI BEKLENİYOR

    Kasım ayında yıllık enflasyon yüzde 80 – 87 civarında olursa buradan 8 – 13 puanlık bir fark ortaya çıkacak. 

    Baz etkisinden dolayı yılın ikinci yarısındaki enflasyon ise yüzde 11 – 16 arasında gerçekleşecek. 

    Normalde 3 – 5 puan olması gereken refah payının, seçim yılı dolayısıyla bu yıl daha fazla olması kaçınılmaz. Bu durumda ise asgari ücretin en az yüzde 20 – 25 oranında artması beklenebilir.

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