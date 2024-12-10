Asgari ücrette zam pazarlığı bugün başlıyor! Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün toplanıyor!
Tüm Türkiye'nin merakla beklediği asgari ücret zam pazarlığı bugün başlıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda; işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için TÜRK-İŞ temsil edecek. Toplamda dört kez toplanarak 2025 asgari ücreti belirleyecek olan Komisyon'un işçi heyetinde bir aşçı, bir kuaför, bir taşeron işçi ve bir basın mensubu yer alacak. Peki, Asgari Ücret Tespit Komisyonu saat kaçta toplanıyor? İşte, detaylar...
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren asgari ücret için ilk toplantı bugün başlıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 7 milyon insanı doğrudan ilgilendiren asgari ücreti belirlemek için dört toplantı gerçekleştirecek. Asgari ücret pazarlığında işçileri temsil eden TÜRK-İŞ, yeni asgari ücrete dair talebini henüz kamuoyuyla paylaşmazken, Genel Başkan Ergün Atalay'ın asgari ücrette yapılacak artışta 2024'te gerçekleşen enflasyonunun da 2025 yılı için beklenen enflasyonunun da kabul edilebilir olmadığı yönündeki açıklaması dikkati çekiyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İnanıyorum ki, hem çalışanlarımızı, hem işverenlerimizi; ekonomik hayatta tüm paydaşları memnun edecek ortak bir kararla yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirleyeceğiz." açıklamasında bulundu.
ASGARİ ÜCRET PAZARLIĞI BUGÜN BAŞLIYOR!
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını bugün saat 16.00'da yapacak.
ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU'NDA KİMLER VAR?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğindeki toplantıda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için TÜRK-İŞ temsil edecek.
İşveren heyetinin başkanlığını TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetinin başkanlığını ise TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar yapacak.
Ağar'ın başkanlığındaki işçi heyetinde bu yıl aşçı Selma Sayın, kuaför Nihan Koçak, Karayolları'nda taşeron işçi Durmuş Öztürk ve basın mensubu Sezer Özseven yer alacak.
ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU KAÇ KEZ TOPLANACAK?
İşçi tarafını Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun (TİSK) temsil edeceği Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden 5'er üye, Aralık ayı sonuna kadar yapacağı dört toplantıyla yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleyecek.
ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?
Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.
Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor.
Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor.
Oyların eşitliği halinde ise başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.
"İNANIYORUM Kİ, ORTAK BİR KARARLA YENİ YILDA GEÇERLİ OLACAK ASGARİ ÜCRETİ BELİRLEYECEĞİZ"
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti 8’inci Olağan İl Kongresi'ne katılmak ve çeşitli ziyaretlerde bulunmak için 7 Aralık'ta Bingöl’e geldi.
Salı günü yeni asgari ücret için komisyonun çalışmalarına başlayacağını belirten Bakan Işıkhan, şöyle konuştu:
“Biz bu yüzyılı, emeğin, üretimin, çalışmanın yüzyılı yapacağız sözümüzün arkasındayız. Hem işverenin hem de işçinin hakkını aldığı müreffeh bir çalışma hayatını hep birlikte tesis edeceğiz. Biliyorsunuz Salı günü yeni asgari ücret miktarını belirlemek üzere komisyonumuz çalışmalara başlıyor. İnanıyorum ki, hem çalışanlarımızı, hem işverenlerimizi; ekonomik hayatta tüm paydaşları memnun edecek ortak bir kararla yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirleyeceğiz. Ben şimdiden ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Şartlar ne olursa olsun bizler devlet olarak, istikbalimiz için alın teriyle çalışan, üreten, kalkınmamıza katma değer sağlayan her bir kardeşimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat vizyonuyla şehirlerimizden başlayarak ülkemizi büyütmeye ve istihdamımızı artırmaya devam edeceğiz. Bingöl için ve daha güçlü bir Türkiye için en doğru kararları alıp, emin adımlarla Türkiye yüzyılına yürümeye devam edeceğiz."
"RAKAMLAR KABUL EDİLEBİLİR GİBİ DEĞİL"
TÜRK İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Zonguldak’ta şehit madenci aileleri ile bir araya geldi. Atalay, kamuoyunda konuşulan öngörülen enflasyon ile yaşanan enflasyon oranlarının kabul edilemez olduğunu belirterek, “Asgari ücretle ilgili öyle bir noktaya geldik ki, 10 sene önce emekli asgari ücretten yüzde 50 fazla alıyordu, şu an altında alıyor. Asgari ücretin yukarı çekilmesiyle ilgili Merkez Bankası, işveren örgütlerinin açıkladığı rakamların kabul edilebilir bir tarafı yok, ayıptır günahtır” dedi.
"ENFLASYONUN BİR AN EVVEL DİZGİNLENMESİ GEREKİYOR"
Enflasyonun daha derin hissedildiğini söyleyen Atalay, “Rakamdan ziyade insanın insanca yaşayabileceği, nefes alabileceği bir ücret olması lazım. Sen asgari ücrete bir rakam koyarsın, enflasyon devam ettikçe asgari ücretin ne önemi ne özelliği var. Enflasyonun da bir an evvel dizginlenmesi gerekiyor” diye konuştu.
"MÜSİAD’IN TEKLİFİ HİÇ UYGUN DEĞİL"
MÜSİAD’ın açıkladığı asgari ücret oranını değerlendiren Atalay, “Hiç uygun değil. İşveren, patron arkadaşlarımız tabii ki onlar da olacak bu ülkede, onlara da ihtiyacımız var ama onlar şöyle bir baksınlar, ‘Ben bu rakamı söylediğim zaman asgari ücretlinin eline ne geçecek, bu adam bu ücretle kaç gün geçinecek.’ Yani kendileri böyle bir baksın. Yarın kimin başına ne geleceği hiç belli değil. Onun için emeklinin, asgari ücretlinin talebine kulak versinler. Ülkeyi yönetenler adil paylaşım diyorlar önce işçiye yapsınlar, emekliye yapsınlar, asgari ücretliye yapsınlar” ifadelerini kullandı.
SİYASİ PARTİLER ASGARİ ÜCRET İÇİN NE DİYOR?
CHP Genel Başkanı Özgür Özel:
"Biz CHP olarak bir büyük kampanyayı başlattık ve sürdürüyoruz. Asgari ücret talebimiz 30, bunun altında yokuz. Asgari alan için düşüktür, veren için çok yüksektir."
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu:
"28 bin liranın altında kalan bir rakam, bugünkü yaşam koşullarında ihtiyaçları karşılayabilecek bir rakam değil. 28 binin altındaki bir rakam, bu ülkede çalışanları açlık sınırının altında yaşamaya mahkum edecektir. Çünkü enflasyon tahmin edilenin çok üzerinde seyrediyor."
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan:
"Sizin (enflasyon) tahminlerinize güvenerek geleceğimizi heba etmeyeceğiz. Asgari ücret konusunda partimizin tutumu nettir. Asgari ücret, en az 35 bin lira olmalı ve yılda 2 kez güncellenerek artırılmalıdır."
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan:
"Bu sene asgari ücretin 35 bin TL'ye çıkarılması lazım. Çünkü yoksulluk sınırı 70 bin TL'ye gelmiş durumda. Bir evde iki asgari ücret olduğunda, karı-koca asgari ücretle geçindiğinde, o eve giren miktarın en azından yoksulluk sınırına ulaşması lazım.”
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu:
"33 bin 337 lira verirseniz ancak enflasyon karşısında asgari ücretliyi ezdirmemiş olursunuz. Şimdilerde şu tartışma yürüyor diyorlar ki 'ileriye dönük projeksiyonla belirleyelim.' Tahminle gerçekleşme arasında uçurum var. Bu uçurum varken kimse senin gelecek projeksiyonuna bakmaz. Buradan sendikalara sesleniyorum emekçinin sahibi olun, iktidarın sözcüsü değil."
Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan:
"Alım gücünün korunması için asgari ücrete en az yüzde 61 zam uygulanmasını teklif ediyoruz. Bunun altında hiçbir rakam gerçekçi, sağlıklı ve samimi bir rakam değildir."
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici:
"Bizce yapılması gereken asgari ücretin en az yüzde 50 oranında arttırılması ve 25 bin rakamının üzerine çıkmasıdır."
2025 ASGARİ ÜCRET ZAM SENARYOLARI
Yüzde 20 zam yapılması halinde asgari ücret 20 bin 402 lira olacak.
Yüzde 25 zam yapılması halinde asgari ücret 21 bin 252 lira olacak.
Yüzde 30 zam yapılması halinde asgari ücret 22 bin 102 lira olacak.
Yüzde 35 zam yapılması halinde asgari ücret 22 bin 502 lira olacak.
Yüzde 40 zam yapılması halinde asgari ücret 23 bin 802 lira olacak.
Yüzde 40 zam yapılması halinde asgari ücret 23 bin 802 lira olacak.