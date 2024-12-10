"RAKAMLAR KABUL EDİLEBİLİR GİBİ DEĞİL"

TÜRK İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Zonguldak’ta şehit madenci aileleri ile bir araya geldi. Atalay, kamuoyunda konuşulan öngörülen enflasyon ile yaşanan enflasyon oranlarının kabul edilemez olduğunu belirterek, “Asgari ücretle ilgili öyle bir noktaya geldik ki, 10 sene önce emekli asgari ücretten yüzde 50 fazla alıyordu, şu an altında alıyor. Asgari ücretin yukarı çekilmesiyle ilgili Merkez Bankası, işveren örgütlerinin açıkladığı rakamların kabul edilebilir bir tarafı yok, ayıptır günahtır” dedi.

"ENFLASYONUN BİR AN EVVEL DİZGİNLENMESİ GEREKİYOR"

Enflasyonun daha derin hissedildiğini söyleyen Atalay, “Rakamdan ziyade insanın insanca yaşayabileceği, nefes alabileceği bir ücret olması lazım. Sen asgari ücrete bir rakam koyarsın, enflasyon devam ettikçe asgari ücretin ne önemi ne özelliği var. Enflasyonun da bir an evvel dizginlenmesi gerekiyor” diye konuştu.

"MÜSİAD’IN TEKLİFİ HİÇ UYGUN DEĞİL"

MÜSİAD’ın açıkladığı asgari ücret oranını değerlendiren Atalay, “Hiç uygun değil. İşveren, patron arkadaşlarımız tabii ki onlar da olacak bu ülkede, onlara da ihtiyacımız var ama onlar şöyle bir baksınlar, ‘Ben bu rakamı söylediğim zaman asgari ücretlinin eline ne geçecek, bu adam bu ücretle kaç gün geçinecek.’ Yani kendileri böyle bir baksın. Yarın kimin başına ne geleceği hiç belli değil. Onun için emeklinin, asgari ücretlinin talebine kulak versinler. Ülkeyi yönetenler adil paylaşım diyorlar önce işçiye yapsınlar, emekliye yapsınlar, asgari ücretliye yapsınlar” ifadelerini kullandı.