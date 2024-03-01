Aşı olmak orucu bozar mı, kaza gerektirir mi? Diyanet ile oruçluyken aşı olmak orucu bozar mı?

Ramazan ayı dünyada Müslüman aleminin ibadetlerini yerine getirdiği, dayanışma ve paylaşmanın arttığı özel bir aydır. Ramazan ayı boyunca ibadetlerini en doğru şekilde yerine getirmek isteyenler ise orucu bozan hareketleri gerçekleştirmemek için hem internet üzerinden hem de diyanet işleri başkanlığı üzerinden merak ettiği sorulara cevap arar. Peki, Aşı olmak orucu bozar mı, kaza gerektirir mi?

Aşı Olmak Orucu Bozar Mı?

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte, müslümanlar oruç ibadetini yerine getirirken aşı olmanın orucu bozup bozmayacağı konusu gündeme geldi. İslam dininde ibadetlerin nasıl yerine getirileceği ve hangi durumlarda orucun bozulacağı konusunda çeşitli görüşler bulunmaktadır. Çoğu İslam alimi, aşı olmanın orucu bozmayacağı konusunda hemfikirdir. Aşı, vücudu hastalıklardan korumaya yönelik bir tedbir olduğu için, oruç tutan bir kişinin aşı olması, orucunu bozmaz. Bu görüşü destekleyen alimler, aşı olmanın dini açıdan teşvik edilmesi gerektiğini belirtmektedir. Sağlık uzmanları da genellikle aynı görüştedir. Covid-19 gibi ciddi bir hastalığa karşı aşı olmanın önemli olduğunu vurgularlar.

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Diyanete Göre Aşı Olmak Orucu Bozar mı?

Aşı orucu bozar mı diyanet tarafından da cevaplanan bir sorudur. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın genel olarak aşı olmanın orucu bozup bozmayacağı konusundaki görüşü, aşının orucu bozmayacağı yönündedir. Diyanet'e göre, aşı olmak sıvı bir besin maddesi tüketmek anlamına gelmez ve vücudu hastalıklardan korumaya yönelik bir sağlık tedbiri olarak kabul edilir. Dolayısıyla, aşı olmanın orucu bozmayacağına dair bir görüşleri bulunmaktadır. Bu görüş, Covid-19 aşılarıyla sınırlı değildir, genel olarak aşılar için geçerlidir. Diyanet'e göre, aşı olmak sıvı bir gıda maddesi tüketmek anlamına gelmez. Aşı, vücudu korumaya yönelik bir sağlık önlemidir ve gıda maddesi olarak kabul edilmez. Aşı olmanın amacı, vücudu belirli bir hastalığa karşı korumaktır. Dolayısıyla, aşı olmak oruç ibadetinin ana amacını ihlal etmez. Diyanet, Covid-19 gibi ciddi bir hastalığa karşı aşı olmanın tıbbi tavsiye ve sağlık önlemi olduğunu belirtir. Bu nedenle, dinen de teşvik edilmesi gereken bir davranış olarak görülür.

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Oruçluyken Aşı Olmak Orucu Bozar Mı?

Oruçluyken aşı olmak orucu bozmaz çünkü Diyanet İşleri Yüksek Kurulu'nun da görüşü bu yöndedir; oruç, yemek, içmek, cinsel ilişki ve bunların kapsamına giren şeylerle bozulurken, aşı olmak ise besin değeri taşımayan bir iğne uygulamasıdır ve bu kapsamda değerlendirilmez. Dolayısıyla, oruçluyken aşı olmak orucu bozmaz. Ancak, bazı özel durumlar da söz konusu olabilir. Örneğin; aşı, ağızdan alınıyorsa orucu bozar, aşı, besin değeri taşıyan bir madde içeriyorsa orucu bozar, aşı, damar yoluyla serum veya kan verilmesini gerektiriyorsa orucu bozar. Bu gibi özel durumlarda, oruçluyken aşı olmadan önce bir din görevlisine danışmak ve onun görüşünü almak faydalı olacaktır. Ayrıca, oruçluyken aşı olmanın bazı sakıncaları da olabilir. Örneğin; aşı, baş dönmesi, halsizlik gibi yan etkilere neden olabilir ki bu durum, oruç tutmayı zorlaştırabilir, aşı, ateşlenmeye neden olabilir ve ateş, orucu bozmasa da sağlık açısından sakıncalı olabilir.

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Koronavirüs Aşısı Oruç Bozar Mı?

Koronavirüs aşısı, dünya genelinde Covid-19 salgınıyla mücadelede önemli bir araç haline gelmişti. Salgının başlangıcından itibaren, bilim insanları hızla aşı geliştirme çalışmalarına başlanmış ve salgının bitmesinde önemli etkileri olmuştur. Ancak, birçok müslüman için merak edilen bir konu da Covid-19 aşısının oruç ibadetiyle ilişkisidir. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ve çoğu İslam aliminin görüşüne göre, Covid-19 aşısı orucu bozmaz. Aşı, besin değeri taşımayan bir iğne uygulaması olduğu için orucu geçersiz kılmaz. Bu nedenle, müslümanlar oruçluyken Covid-19 aşısı olabilirler.

Aşı olmak orucu bozarsa kaza gerekir mi?

Bazı din alimleri ve fıkıh mezhepleri, aşının besin değeri taşıyan bir madde içermesi durumunda orucu bozabileceğini belirtmektedir. Bu durumda, orucu bozan bir eylem gerçekleştirmiş olunur ve bozulan orucun kazası gerekir. Öte yandan, çoğu din alimi ve İslam hukukçusu, aşı olmanın orucu bozmaması gerektiği yönünde bir görüşe sahiptir. Aşı, vücudu hastalıklardan korumaya yönelik bir sağlık tedbiri olarak kabul edilir ve genellikle besin değeri taşımayan bir iğne uygulamasıdır. Dolayısıyla, bu görüşe göre, aşı olmak orucu bozmaz ve kazaya gerek yoktur. Bu konuyla ilgili diyanetin de görüşü merak edilmektedir. Ancak Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından aşıdan kaynaklı bozulan orucun kazası ile ilgili bir açıklama bulunmamaktadır. Bu yüzden kişiler kendi inançları ve güvendikleri islam alimlerinin açıklamaları ile hareket edebilir, eğer soru işaretleri varsa orucunun kazasını yapmayı tercih edebilir.