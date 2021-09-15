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Aşı olmayan seyahat edebilir mi? Şehirler arası seyahatte PCR testi zorunlu mu, şartları ne?

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulanmaya başlayan PCR testi kararı vatandaşın gündeminden düşmüyor. Virüsün hızla mutasyona uğraması nedeniyle alınan PCR testi kararına göre aşısını henüz yaptırmayan vatandaşlar toplu alanlara girişte PCR testi vermek zorunda olacak. Peki, şehirler arası seyahatte PCR testi zorunluluğu var mı? Aşı olmayan ve PCR testi yaptırmayan seyahat edebilecek mi? İşte merak edilenler...

Aşı olmayan seyahat edebilir mi? Şehirler arası seyahatte PCR testi zorunlu mu, şartları ne?

Koronavirüs salgınında aşının önemi gerek Sağlık Bakanlığı tarafından gerekse Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından defalarca dile getirilmişti. İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından PCR testinin zorunlu olacağı yerlerle ilgili genelge yayınladı. İşte şehirler arası seyahatte PCR testi ile ilgili merak edilenler...

ŞEHİRLER ARASI SEYAHATTE PCR TESTİ ZORUNLU MU?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan 24 Ağustos tarihli "Kovid-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi" isimli genelgede yer alan ifadeler şöyle:

"PCR negatif test zorunluluğu istenilen alanlara (okul, sinema, tiyatro, konser vb.) girmek isteyen ya da şehirler arası toplu taşıma araçlarını (uçak, tren, otobüs vb.) kullanacak kişiler, aşılama süreçlerinin tamamlanmış veya hastalığı geçirmiş kişi durumunda olup olmadığını Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden kontrol ederek PCR negatif test raporu almaları gerekip gerekmediğini öğrenebilecek. Aşı süreci tamamlanmayan veya hastalığı geçirmemiş kişilerden, belirli alanlara girişte (okul, sinema, tiyatro, konser vb.) ya da şehirler arası toplu taşıma araçlarını (uçak, tren, otobüs vb.) kullanma sırasında istenilecek PCR negatif test sonucu 18 yaş ve üzeri vatandaşlar için uygulanacak."

PCR TESTİ ZORUNLULUĞU BAŞLADI MI?

PCR Testi zorunluluğu ülke genelinde 6 Eylül itibarıyla başladı.

Yapılan açıklamalara göre 2 doz aşı olan vatandaşların 2. doz aşılarını yaptırmalarının üzerinden 14 gün geçmesi gerekiyor. 2. doz aşısının üzerinden 14 gün geçmemiş vatandaşlar da seyahat edemiyor.

TOPLU TAŞIMADA PCR TESTİ ZORUNLULUĞU VAR MI?

Uçak, otobüs ya da trenle yapılacak şehirler arası seyahatlerde bulunan PCR testi zorunluluğu şehir içi toplu taşıma araçlarında bulunmuyor.

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