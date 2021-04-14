Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan aşı pasaportu yorumu!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerSağlıkEnfeksiyon ve SalgınÇağın HastalıklarıAşı pasaportu... Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan son dakika yorum geldi
ABONE OL

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan aşı pasaportu açıklaması!

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Türkiye'de de kullanılan Çin'in Sinovac ve Rusya'nın Sputnik V aşısının, Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) aşı pasaportu için onayladığı aşılar arasında yer almamasının nedeninin ticari olduğunu söyledi. Ceyhan, "Bunun ticari nedenleri var çünkü diğerleri ya AB'de üretiliyor ya da ABD'de. Bir diğer neden de Çin'den biyolojik ürün alırken en büyük sıkıntı, verilerini açıklamıyorlar ama ticari kavga, pazardan pay alma kavgasının da bunda etkili olduğunu kabul etmek lazım" dedi

Aşı pasaportu... Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan son dakika yorum geldi
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan aşı pasaportu yorumu!
0:00 / 0:00
DHA

Avrupa Birliği'nin (AB),27 ülkesinde geçerli olacak aşı pasaportunda sadece Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) onayladığı aşıların kabul edileceği bildirildi. EMA'nın şimdiye kadar onayladığı aşılar Pfizer-Biontech, Moderna, AstraZenaca ve Johnson&Johnson oldu.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Türkiye'de de kullanılan Sinovac ve Rusya'nın Sputnik V aşısının aşı pasaportu için EMA'nın listesinde yer almamasına ilişkin değerlendirme yaptı.

"KRİTER OLARAK KABUL ETMEYECEKLERİNİ AÇIKLADILAR"

DHA'da yer alan habere göre Ceyhan, Sinovac ve Sputnik V aşılarının listeye eklenmemesi durumunda bu aşıyı yaptıran kişilerin 48 saat içinde test yaptırıp, negatif olduğunu belgeledikten sonra Avrupa'ya seyahat edebileceklerini söyledi. Prof. Dr. Ceyhan, "Onların kabul ettiği aşıları yaptırırsanız öyle bir zorunluluk yok, istediğiniz zaman uçağa binip gidebiliyorsunuz. Aşı pasaportu ilk gündeme geldiği zaman böyle sonuçlanacağı belliydi. Daha aşı pasaportu olmadan Çin ve Rus aşısını bir kriter kabul etmeyeceklerini açıkladılar zaten" diye konuştu.

"TİCARİ KAVGA ETKİLİ"

Prof. Dr. Ceyhan, Çin ve Rus aşısının kriter kabul edilmemesine ilişkin, "Bunun ticari nedenleri var; çünkü diğerleri ya AB'de üretiliyor ya da ABD'de. Bir diğer neden de Çin'den biyolojik ürün alırken en büyük sıkıntı şu; verilerini açıklamıyorlar. Ülkeler kendi verilerini kendileri açıklamak zorunda kaldılar. Mutant virüs çıktı, 'Mutant virüste etkinlik azalıyor mu, bunu çalışın' diye baskı var; ama çalışmıyorlar. Düşük çıkarsa aşı ellerinde kalır, diye korkuyorlar. Çin'in bu sistemi nedeniyle Çin'den gelen verilere güvenmiyorlar, Rusya da aynı şekilde; ama ticari kavga, pazardan pay alma kavgasının da bunda etkili olduğunu kabul etmek lazım" dedi.

"BİONTECH AŞISI OLMAMASI KİŞİYİ ENGELLEMİYOR"

Prof. Dr. Ceyhan, Çin ve Rus aşısının EMA'nın listesine eklenip eklenmeyeceğine ilişkin, "Listeye eklenebilir mi bilemiyorum. AB'de de daha çok Biontech aşısı kullanıyor. Çocuklarda aşı çalışmaları başladı ve devam ediyor, sonbahara doğru da bu çalışmaların neticelenip çocuklara verilecek aşıların çıkacağını bekliyoruz. Şu an bu çalışmaları yürüten Biontech, Moderna ve Johnson&Johnson. Sinovac'ın böyle bir çalışma yapacağını hiç düşünmüyorum, ortada böyle bir durum da yok.

"TEST YAPTIRIP GİDEBİLİRSİNİZ"

Çocuklarda aşılama başladığı zaman çocuklarda etkisi gösterilmemiş aşıyı yapamayız. Çocuklar için bizim şu anda çalışma yapan aşılarla anlaşmaları yapmamız lazım. Yoksa çocuklara aşı çıkacak; ama biz temin edemeyeceğiz. Sinovac'ın bir dezavantajı da bu 'Şunu yenileyin', 'Bu bilgiyi yenileyin', 'Mutasyona bakın' diyorsunuz bakmıyorlar. Sık gidip gelmesi gereken insanlar için sorun olabilir; ama diğerlerinin Biontech aşısı olmaması kişiyi engellemiyor, neticede bir test yaptırıp gidebiliyorsunuz" diye konuştu.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Aşı israfına karşı dikkat çeken öneri! - Haberler
SAĞLIKAşı israfına karşı dikkat çeken öneri!
Oruçlu yaşlılara iftar ve sahur önerileri!
SAĞLIKOruçlu yaşlılara iftar ve sahur önerileri!
SON DAKİKA: Diyabet hastalarına oruç uyarısı geldi!
SAĞLIKDiyabet hastalarına Ramazan uyarısı!
MHRS aşı randevu alma ekranı 2021! E-Devlet ile koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır?
SAĞLIKMHRS aşı randevusu alma ekranı
14 Nisan Koronavirüs tablosu açıklanıyor... Son dakika koronavirüs vaka sayısı! Bugünkü korona tablosu
SAĞLIKEn güncel Türkiye Koronavirüs tablosu
İl il haftalık vaka sayısı kaç oldu? 3-9 Nisan il il vaka sayısı haritası açıklandı
SAĞLIKİşte illere göre haftalık vaka sayısı!
SON DAKİKA: 13 Nisan korona vaka sayısı 60 bine dayandı!
SAĞLIKYeni vaka sayısı 60 bine dayandı
13 Nisan vaka sayısı 2021! Bugün korona vaka sayısı kaç? Korona vaka sayısı 60 bin sınırına dayandı
SAĞLIKİşte en güncel koronavirüs tablosu!
SABIKALI VARYANT! Son dakika: İşte tablonun ağır seyretmesinin nedeni! - Haberler
SAĞLIKİşte tablonun ağır seyretmesinin nedeni!
ALARM! Son dakika: Yoğun bakımların alarm verdiği ilde önemli uyarı! - Haberler
SAĞLIKYoğun bakımların alarm verdiği ilde önemli uyarı!