Aşılamada öncelikli gruba dahil edilen meslek grupları aşılanıyor 0:00 / 0:00

AA

Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda Sağlık Bakanlığınca belirlenen "Covid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi" kapsamında aşılama süreci devam ediyor.

Bu kapsamda, Bakanlığın aşılama takvimine göre sisteme tanımlanan kargo çalışanları, kuryeler, şehir içi ve şehirler arası ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar ile taksi ve dolmuş esnafı randevu aldıkları sağlık kuruluşlarında aşılarını olabiliyor.

Randevu alarak Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'ne gelen vatandaşlara ilk doz aşıları uygulanırken, aşılama öncesi sağlık personeli tarafından vatandaşlara bilgilendirme yapıldı.

Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nin bağlı bulunduğu Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Murat Sadettin Söylemez, dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklama üzerine kargo çalışanları, şehirler arası ve şehir içi ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar ile taksi esnafının da bugünden itibaren aşı programına dahil edildiğini belirterek, "Kısa vadede açılan düşen yaş ve meslek gruplarıyla beraber vatandaşlarımızın aşıya karşı yoğun şekilde ilgi ve talepleri devam ediyor. Biz de bu talepleri karşılamak adına her gün kapasitemizi de artırmaya devam ediyoruz. Bu süreçte vatandaşlarımızı da aşı olmaya davet ediyoruz" dedi.

"DEVLETİMİZE, DEVLET BÜYÜKLERİMİZE TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Aşı olmak üzere hastaneye gelen minibüs şoförü 30 yaşındaki Selçuk Karaca da pandemi başladığından beri aşılanmayı beklediğini dile getirerek, şöyle konuştu: "Bu zamana kadar bize nasip olmadı. Öncelikle bunun için devletimize, devlet büyüklerimize teşekkür ediyoruz. Aşı oldum, inşallah hepimiz için faydalı olur. İlerleyen zamanlarda bununla ilgili nasıl bir gelişme olur, pandemi süreci nasıl işler buna bakarak toplu ulaşım işi yapan, özellikle parayla sıcak temas halindeki bütün çalışma arkadaşlarımdan gelip başvurularını yapıp aşılarını olmalarını, bu konuda duyarlı olmalarını rica ediyorum."

"AŞI BU İŞİN KESİN ÇÖZÜM NOKTASI"

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar ile taksi ve dolmuş esnafı randevularını alarak sağlık kuruluşlarına gitti. Çalışanlar, hastaneler ve aile sağlığı merkezlerinde randevu saatlerine göre aşılarını oluyor.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde şoför Nuri Hatı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasının hemen ardından aşı olmak için randevu aldığını söyledi.

Sırası gelen herkesi aşı yaptırmaya davet eden Hatı, aşı olduğu için mutlu olduğunu söyledi.

Motokurye Hamit Koçak ise aşı takvimine kendilerinin de dahil edildiği için Sağlık Bakanlığı yetkililerine teşekkür etti.

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkan Vekili ve Kırklareli Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Ali Fuat Şeker ise aşılama çalışmalarının çok hızlı bir şekilde devam etmesi ve aşılama takvimine hizmet sektörünün de dahil edilmesini olumlu karşıladıklarını bildirdi.

Esnafların randevularını alarak aşılarını olduğunu ifade eden Şeker, "Aşı olmak zorundayız. Aşı bu işin kesin çözüm noktası. Lütfen herkes aşısını olsun" dedi.