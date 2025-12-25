"Asimetrik ve hibrit savaş ile tesadüfler"

Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait C-130 kargo uçağı 11 Kasım’da Azerbaycan’dan havalandıktan sonra Gürcistan sınırında parçalanarak düştü. İyi yetişmiş kahraman 20 askeri personelimizi şehit verdiğimiz bu olayda, uçaktaki 4 tonluk kargoda bulunan F-16 parçaları da yok oldu.

Uçağın düşme nedeni henüz tespit edilemedi. Elde sadece kısa bir ses kaydı ve “eyvah” diye kuyruk bölümünde bulunan bir personelin sesi var. Teknik bir arıza tespit edilemeyen uçakta ani bir gelişme olduğu görülüyor. Bu arada 89 bordo bereli personelin bu uçağa son anda bindirilmediğini de kayda geçirmekte fayda var.

Ardından Karadeniz üzerinden Türkiye hava sahasına giren ve neredeyse Ankara’ya kadar ulaşan menşei belirsiz bir İHA, Çankırı-Elmadağ arasında emniyetli bir bölgede Hava Kuvvetlerimize ait bir F-16 tarafından füzeyle vurularak düşürüldü. İHA’nın hangi ülkeye ait olduğu tespit edilemedi. Sonrasında, “kontrolden çıktığı” ifade edilen birkaç başı boş İHA da düştü. Bunlardan biri Rusya Federasyonu’na aitti.

Karadeniz’de Viva adlı bir Türk ticaret gemisinin Rus füzesiyle vurulduğu bilgisi dolaşıma sokuldu. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, anlık servis edildiği iddia edilen bu görüntülerin 13 Aralık’ta çekildiğini ve yayınlandığını açıkladı. Sonuç olarak bir ticaret gemisinin vurulma görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Son olarak dün yaşanan olayda, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad ve Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Alfitory Jribil’in içinde bulunduğu 8 kişiyi taşıyan uçak Ankara’nın Haymana ilçesi üzerinde düştü.

ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack S-400 meselesinin halledilmesi gerektiğini söyledi; ardından Heybeliada Ruhban Okulu’nun 2026’da açılacağını ifade etti. “Ortadoğu’da demokrasi olmaz. Ulus devletlerin süresi dolmuştur” diye devam etti. Bu arada Gürcistan’da askeri uçağımız düştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan’da Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşürken, ticari gemimizin vurulduğu haberleri çıktı. İHA’lar ardı ardına hava sahamızı ihlal ederken, Yunanistan yeni savunma doktrinini açıkladı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Kudüs’te Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis’le görüşürken, üç isim güvenlik alanında işbirliğini derinleştirme kararı aldıklarını duyurdu. Yunanistan savunma doktrinini değiştirdiğini, adalara füze yerleştirdiklerini açıkladı. Tom Barrack’ın Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Şara ile görüşürken ayağında Nike spor ayakkabılı görüntüleri ortaya saçıldı. “Terörsüz Türkiye Süreci” devam ederken, YPG/SDG’nin entegrasyonu olmazsa Türkiye’nin askeri güç kullanacağı kararlılığı en üst seviyede teyit edilirken, Bakan Fidan’ın Suriye’de konuşması sırasında sözü kesildi; Suriyeli yetkililer bunun teknik hata olduğunu duyurup özür diledi.

Ve son olarak Türkiye ile münhasır ekonomik bölgeler anlaşması imzalayan ve Türkiye ile yakın çalışan Libya heyetini taşıyan uçak, Ankara'dan havalandıktan sonra elektrik sistem arızası nedeniyle havalandığı meydana dönmeye çalışırken düştü. Bunların hepsi tesadüf bile olsa alt alta koyduğunuz zaman büyük resmi bize gösteriyor. Sadece drone girişimleri değil, Karadeniz'de gemilere yönelik saldırılar ve artan insansız su üstü platform aktiviteleri bölgemizdeki gerilimi artıran faktörler arasında sayılabilir. Buna siyasi gerginlikler de eklenebilir. Bölgesel güvenlik ortamı yoğun ve karmaşık bir hal almış durumda. Küresel olarak da stratejik ortam oldukça karmaşık. Bu ortamda hibrit savaşın bütün unsurlarının, asimetrik bütün araçların kullanılabileceğini akıldan çıkarmamak gerekir. LAZER SİLAHLARI Bu arada Milli Güvenlik Siyaset Belgemizde (MGSB) yer alan bir tehditten söz etmekte fayda var. Elektromanyetik darbe (Electromagnetic Pulse-EMP) çok kısa bir zaman aralığında gerçekleşen bir elektromanyetik enerji boşalımı olarak açıklanır. Bu enerji boşalımının doğal sebepleri olabileceği gibi sahip olunan kaynaklar ve imkânlar dâhilinde suni olarak da oluşturulabiliyor. Şiddetine ve mesafeye göre değişmekle birlikte bu türden bir enerji boşalımı; elektronik cihazlarda, iletişim ağında ve elektrik ağında kalıcı veya geçici tahribatlara sebep olabiliyor. Suni EMP kaynakları arasında bulunan yüksek irtifa nükleer elektromanyetik darbe silahı (High Altitude Nuclear Electromagnetic Pulse-HEMP) en önemli tehditlerden biridir.

Amerikan Askeri Teknik Bilgi Merkezi (Defense Technical İnformation Center-DTIC) tarafından hazırlanan “China: EMP Threat” başlıklı raporda Çin’in superEMP tipinden silahlara sahip olduğu, muhtemel bir çatışma durumunda silahı ABD üzerinde kullanmanın planlarını yaptığı ve bu tip bir silahı Tayvan üzerinde kullanmayı planladığı iddia ediliyor. Bu tip bir silahın kullanıldığı ülkenin elektrik ve iletişim ağlarında büyük tahribatlara yol açması mümkün. Aynı raporda Çin’in sahip olduğu superEMP tipinden silahların, hipersonik füzelere monte edip kullanabileceği gibi dünya çevresinde uygun bir yörüngeye oturtabileceği ve ihtiyaç duyduğunda kullanabileceğine dair bilgiler mevcut. “Russia: EMP Threat” başlıklı raporda Sovyetler Birliği’nin yüksek irtifa nükleer elektromanyetik darbe (HEMP) kavramını ABD’den yıllar önce keşfettiği, 1962’de “Nuklear Test 184” isimli termonükleer testi Kazakistan üzerinde denediği, testin etkilerinin patlama noktasında 1900 km yarıçaplı bir dairenin kaplayacağı bir alanda görülebileceği ifade edilmiştir. Bu testin, etki alanındaki transformatörleri, jeneratörleri, iletişim ağını, her türlü elektronik ekipmanı devre dışı bıraktığı belirtiliyor. Rusya’nın superEMP tipinden silahlara sahip olduğu ve Rusya’nın bu silahı Çin gibi hipersonik füzelere monte edip kullanabilme, dünya çevresinde uygun bir yörüngeye yerleştirme veya ihtiyaç duyduğunda kullanabilme kapasitesine sahip olduğu belirtiliyor.