"Aşırı efor çocuklarda kalp hastalıklarını tetikleyebilir"

Yaz tatilinin başlamasıyla ailelerin yöneldiği yaz okulları ve spor kamplarına katılacak çocukların, kalp sağlığı açısından risk taşıyabileceği uyarısı yapan Çocuk Kardiyolojisi Bölümü'nden Prof. Dr. Cemşit Karakurt, her 1000 canlı doğumdan 10'unda doğuştan kalp hastalığı görüldüğünü ve bunların 3’te 1’inin ciddi kalp sorunları taşıdığını belirtti.

Bu nedenle erken tanının önemine dikkati çeken Prof. Dr. Karakurt, "Gebeliğin 18 ile 22'nci haftaları arasında fetüsün kalp değerlendirmesinin yapılması, doğum sonrası izlenecek yol açısından büyük avantaj sağlıyor. Anne karnındaki muayeneler, bebeğin doğum şekline karar verilmesini ve tedavi planının yapılmasını sağlıyor" diye konuştu.

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GENÇ YAŞTA KALP KRİZİ OLABİLİR

Son yıllarda küçük yaşlarda kalp krizi ve ani kalp durması vakalarına daha sık rastlandığını ifade eden Prof. Dr. Karakurt, genetik ve genetik olmayan kalp rahatsızlıklarının bu duruma neden olabildiğini belirtti.

Özellikle kalp kası hastalıkları, ritim bozuklukları ve kalbi besleyen damarların doğuştan gelen yapısal bozukluklarının ani ölümlere neden olabileceğini vurgulayan Karakurt, "Bu nedenle çocuklarda spora başlamadan önce EKG ve efor testi gibi tetkiklerle kalp değerlendirmesi yapılması hayati önem taşıyor" ifadelerini kullandı.