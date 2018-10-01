SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Bedriye Nine
SAĞLIK
Haberler > SAĞLIK

'Asırlık nineye' doğum günü sürprizi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan Bedriye ninenin 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nde 100. yaş günü kutlandı. Evde sağlık hizmeti sorumlu hekimi Ayşe Neslin Akkoca ve 3 sağlık çalışanı, yaptırdıkları pastanın mumlarını Atabulut'la üfleyerek yaşlı kadına çiçek takdim ettiler

01.10.2018 - 17:50 | Güncelleme: AA

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan Bedriye Atabulut, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'ne denk gelen 100. yaş gününü, evde sağlık hizmeti veren görevlilerin yaptığı sürprizle kutladı.

AA'nın haberine göre; İskenderun Devlet Hastanesi evde sağlık hizmeti birimi tarafından Numune Mahallesi'nde oğlu ile yaşayan Bedriye nine için sürpriz bir doğum günü kutlaması düzenlendi.

Evde sağlık hizmeti sorumlu hekimi Ayşe Neslin Akkoca ve 3 sağlık çalışanı, yaptırdıkları pastanın mumlarını Atabulut'la üfleyerek yaşlı kadına çiçek takdim ettiler.

Doktor Akkoca, İskenderun Devlet Hastanesinin evde sağlık hizmetlerini başarıyla sürdürdüğünü söyledi.

Yaşlı, engelli ve ihtiyacı olan herkese ulaşmaya çalıştıklarını belirten Akkoca, "Bugün Bedriye ninemizin hem doğum gününü hem de Yaşlılar Günü'nü kutladık. Onu mutlu etmek için buraya geldik" dedi.

Yaşlı kadının oğlu Mehmet Atabulut da annesinin Alzheimer hastası olduğunu ve konuşmadığını belirterek, "Annemin her türlü sağlık ihtiyacı karşılanıyor. Yapılan sürprizden mutluluk duyduk. Allah hem devletimizden hem de sağlık çalışanlarımızdan razı olsun" ifadelerini kullandı.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X