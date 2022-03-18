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Aşk-ı Memnu'nun Bülent'iydi! Survivor Batuhan'ı Instagram'da görün!

Batuhan Karacakaya, bir dönemin sevilen dizisi Aşk-ı Memnu'da Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Hazal Kaya ve Selçuk Yöntem ile başrolü paylaşmıştı. Aşk-ı Memnu'nun Bülent'i Karacakaya, Kuruluş Osman dizisinde Dündar rolüne hayat vermişti. Şimdilerde 2022 Survivor All Star programında performansıyla adından söz ettiren ünlü oyuncu Instagram paylaşımlarıyla beğeni topluyor. İşte, Survivor Batuhan Instagram paylaşımları...

  • 01
    Aşk-ı Memnu'nun Bülent'iydi! Survivor Batuhan instagram paylaşımları! 2022 Survivor All Star Batuhan Karacakaya kimdir, kaç yaşında ve nereli?

    Batuhan Karacakaya, bir dönemin sevilen dizisi Aşk-ı Memnu'da Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Hazal Kaya ve Selçuk Yöntem ile başrolü paylaşmıştı. 
  • 02
    Aşk-ı Memnu'nun Bülent'iydi! Survivor Batuhan instagram paylaşımları! 2022 Survivor All Star Batuhan Karacakaya kimdir, kaç yaşında ve nereli?

    Aşk-ı Memnu'nun Bülent'i Karacakaya,  Kuruluş Osman dizisinde Dündar rolüne hayat vermişti. 
  • 03
    Aşk-ı Memnu'nun Bülent'iydi! Survivor Batuhan instagram paylaşımları! 2022 Survivor All Star Batuhan Karacakaya kimdir, kaç yaşında ve nereli?

    Şimdilerde 2022 Survivor All Star programında performansıyla adından söz ettiren ünlü oyuncu instagram paylaşımlarıyla beğemi topluyor. 
  • 04
    Aşk-ı Memnu'nun Bülent'iydi! Survivor Batuhan instagram paylaşımları! 2022 Survivor All Star Batuhan Karacakaya kimdir, kaç yaşında ve nereli?

    İşte, Survivor Batuhan instagrm paylaşımları...
  • 05
    Aşk-ı Memnu'nun Bülent'iydi! Survivor Batuhan instagram paylaşımları! 2022 Survivor All Star Batuhan Karacakaya kimdir, kaç yaşında ve nereli?

    SURVİVOR BATUHAN KARACAKAYA KİMDİR?

    Survivor Batuhan Karacakaya 5 Şubat 1997 tarihinde dünyaya geldi. 
  • 06
    Aşk-ı Memnu'nun Bülent'iydi! Survivor Batuhan instagram paylaşımları! 2022 Survivor All Star Batuhan Karacakaya kimdir, kaç yaşında ve nereli?

    Aşk-ı Memnu dizisinde 2008 ile 2010 yıllarında "Bülent Ziyagil" rolünü canlandırdı. 
  • 07
    Aşk-ı Memnu'nun Bülent'iydi! Survivor Batuhan instagram paylaşımları! 2022 Survivor All Star Batuhan Karacakaya kimdir, kaç yaşında ve nereli?

    Daha sonra Umutsuz Ev Kadınları dizisinde "Mert" karakterini canlandırdı ve birçok filmde rol aldı Diriliş Ertuğrul dizisinde "Dündar" rolünü canlandırdı.
  • 08
    Aşk-ı Memnu'nun Bülent'iydi! Survivor Batuhan instagram paylaşımları! 2022 Survivor All Star Batuhan Karacakaya kimdir, kaç yaşında ve nereli?

    BATUHAN KARACAKAYA DİZİLERİ VE FİLMLERİ

    Diriliş: Ertuğrul (TV Dizisi, 4 Sezon, Dündar Bey, 2016-2017)

    Uzun Hikaye (Mustafa (15 Yaş, Sinema Filmi, 2012)
  • 09
    Aşk-ı Memnu'nun Bülent'iydi! Survivor Batuhan instagram paylaşımları! 2022 Survivor All Star Batuhan Karacakaya kimdir, kaç yaşında ve nereli?

    Umutsuz Ev Kadınları (TV Dizisi, 3 Sezon, Mert, 2011-2013)

    Sen De Gitme (Selim, TV Dizisi, 2011)
  • 10
    Aşk-ı Memnu'nun Bülent'iydi! Survivor Batuhan instagram paylaşımları! 2022 Survivor All Star Batuhan Karacakaya kimdir, kaç yaşında ve nereli?

    Aşk Tesadüfleri Sever (Özgür, Sinema Filmi, 2011)

    Bekle Beni (Salih, Sinema Filmi, 2010)

    Dersimiz Atatürk (Sinema Filmi, 2009)

    Aşk-ı Memnu (TV Dizisi, 2 Sezon, Bülent Ziyagil, 2008-2009)

    Beşinci Boyut (Arif/Emre, TV Dizisi, 2005)
  • 11
    Aşk-ı Memnu'nun Bülent'iydi! Survivor Batuhan instagram paylaşımları! 2022 Survivor All Star Batuhan Karacakaya kimdir, kaç yaşında ve nereli?
  • 12
    Aşk-ı Memnu'nun Bülent'iydi! Survivor Batuhan instagram paylaşımları! 2022 Survivor All Star Batuhan Karacakaya kimdir, kaç yaşında ve nereli?
  • 13
    Aşk-ı Memnu'nun Bülent'iydi! Survivor Batuhan instagram paylaşımları! 2022 Survivor All Star Batuhan Karacakaya kimdir, kaç yaşında ve nereli?
  • 14
    Aşk-ı Memnu'nun Bülent'iydi! Survivor Batuhan instagram paylaşımları! 2022 Survivor All Star Batuhan Karacakaya kimdir, kaç yaşında ve nereli?
  • 15
    Aşk-ı Memnu'nun Bülent'iydi! Survivor Batuhan instagram paylaşımları! 2022 Survivor All Star Batuhan Karacakaya kimdir, kaç yaşında ve nereli?
  • 16
    Aşk-ı Memnu'nun Bülent'iydi! Survivor Batuhan instagram paylaşımları! 2022 Survivor All Star Batuhan Karacakaya kimdir, kaç yaşında ve nereli?
  • 17
    Aşk-ı Memnu'nun Bülent'iydi! Survivor Batuhan instagram paylaşımları! 2022 Survivor All Star Batuhan Karacakaya kimdir, kaç yaşında ve nereli?
  • 18
    Aşk-ı Memnu'nun Bülent'iydi! Survivor Batuhan instagram paylaşımları! 2022 Survivor All Star Batuhan Karacakaya kimdir, kaç yaşında ve nereli?
  • 19
    Aşk-ı Memnu'nun Bülent'iydi! Survivor Batuhan instagram paylaşımları! 2022 Survivor All Star Batuhan Karacakaya kimdir, kaç yaşında ve nereli?
  • 20
    Aşk-ı Memnu'nun Bülent'iydi! Survivor Batuhan instagram paylaşımları! 2022 Survivor All Star Batuhan Karacakaya kimdir, kaç yaşında ve nereli?
  • 21
    Aşk-ı Memnu'nun Bülent'iydi! Survivor Batuhan instagram paylaşımları! 2022 Survivor All Star Batuhan Karacakaya kimdir, kaç yaşında ve nereli?
  • 22
    Aşk-ı Memnu'nun Bülent'iydi! Survivor Batuhan instagram paylaşımları! 2022 Survivor All Star Batuhan Karacakaya kimdir, kaç yaşında ve nereli?
  • 23
    Aşk-ı Memnu'nun Bülent'iydi! Survivor Batuhan instagram paylaşımları! 2022 Survivor All Star Batuhan Karacakaya kimdir, kaç yaşında ve nereli?
  • 24
    Aşk-ı Memnu'nun Bülent'iydi! Survivor Batuhan instagram paylaşımları! 2022 Survivor All Star Batuhan Karacakaya kimdir, kaç yaşında ve nereli?
  • 25
    Aşk-ı Memnu'nun Bülent'iydi! Survivor Batuhan instagram paylaşımları! 2022 Survivor All Star Batuhan Karacakaya kimdir, kaç yaşında ve nereli?
  • 26
    Aşk-ı Memnu'nun Bülent'iydi! Survivor Batuhan instagram paylaşımları! 2022 Survivor All Star Batuhan Karacakaya kimdir, kaç yaşında ve nereli?
  • 27
    Aşk-ı Memnu'nun Bülent'iydi! Survivor Batuhan instagram paylaşımları! 2022 Survivor All Star Batuhan Karacakaya kimdir, kaç yaşında ve nereli?
  • 28
    Aşk-ı Memnu'nun Bülent'iydi! Survivor Batuhan instagram paylaşımları! 2022 Survivor All Star Batuhan Karacakaya kimdir, kaç yaşında ve nereli?

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