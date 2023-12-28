Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Kültür Sanat
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Edebiyat
        Müzik
        Sinema
        Tiyatro
        Fotoğraf
        Opera-Bale
        Heykel
        Haberler Kültür-Sanat Sinema ‘Aşk Mevsimi’ 2 Şubat’ta sinemalarda

        ‘Aşk Mevsimi’ 2 Şubat’ta sinemalarda

        Murat Şeker'in yönettiği, başrollerini Dilan Çiçek Deniz ve Cem Yiğit Üzümoğlu'nun paylaştığı 'Aşk Mevsimi' 2 Şubat'ta sinemaseverlerle buluşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.12.2023 - 10:34 Güncelleme: 28.12.2023 - 10:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Aşk Mevsimi' 2 Şubat'ta sinemalarda
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yapımcılığını ve yönetmenliğini Murat Şeker’in üstlendiği, senaryosunu Ali Tanrıverdi ile Murat Şeker’in birlikte kaleme aldığı bir Sugarworkz yapımı olan ‘Aşk Mevsimi’ 2 Şubat’ta sinemalardaki yerini alacak. Dilan Çiçek Deniz ve Cem Yiğit Üzümoğlu’nun başrollerini paylaştığı Aşk Mevsimi yürek burkan hikayesiyle seyircileri naif bir aşk yolculuğuna çıkaracak.

        .png
        .png

        ‘Şirin’ ve ‘Ali Yaman’ın genç yaşlarda Bozcaada’da başlayan macerası yıllar ilerledikçe içinden çıkılmaz bir hal alır. İkisinin de farklı anlarda hissettiği aşk mevsimleri bir türlü aynı anda gerçekleşmez. İzleyenlerin kendi hayatlarından izler de bulacağı Aşk Mevsimi'nde başrolleri Dilan Çiçek Deniz ve Cem Yiğit Üzümoğlu’nun paylaşıyor.

        .png
        .png

        Filmin kadrosunda Fırat Tanış, Duygu Sarışın, Hakan Bilgin, Ertuğrul Postoğlu, Lila Gürmen, Mert Asutay, Çiçek Dilligil, Murat Karasu ve Perihan Savaş gibi birbirinden başarılı ve usta isimler yer alıyor.

        Şirin ve Ali Yaman’ın Bozcaada’dan İstanbul’a uzanan aşk hikayesi izleyicilere hem romantik hem de çarpıcı dakikalar yaşatacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Murat Şeker
        #Dilan Çiçek Deniz
        #Aşk Mevsimi
        #BOZCAADA
        #film
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Sis ve hızla gelen facia: 10 ölü!
        Sis ve hızla gelen facia: 10 ölü!
        Akıllara kemer takma zorunluluğu geldi
        Akıllara kemer takma zorunluluğu geldi
        Askerlik ve doğum borçlanmasında 3 günlük fırsat
        Askerlik ve doğum borçlanmasında 3 günlük fırsat
        Pasaport, kimlik ve ehliyete zam geldi
        Pasaport, kimlik ve ehliyete zam geldi
        'Günübirlik kiralama' yönetmeliği yayımlandı
        'Günübirlik kiralama' yönetmeliği yayımlandı
        İşsizlik maaşı asgari ücretle artıyor
        İşsizlik maaşı asgari ücretle artıyor
        Şimdi varant zamanı mı?
        Şimdi varant zamanı mı?
        Ferdi Kadıoğlu, dünyayı salladı!
        Ferdi Kadıoğlu, dünyayı salladı!
        Yok artık Ronaldo! Açık ara zirvede
        Yok artık Ronaldo! Açık ara zirvede
        Meksika-ABD sınırında göçmen yoğunluğu
        Meksika-ABD sınırında göçmen yoğunluğu
        Yılın magazin olayları
        Yılın magazin olayları
        47 kez bıçaklayıp katletmişti! Katilin kardeşinden savunma!
        47 kez bıçaklayıp katletmişti! Katilin kardeşinden savunma!
        Oğlak, Kova, Balık burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Oğlak, Kova, Balık burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Yunan basınında Panatinaikos'ta Fatih Terim dönemi: 'Anlaşmada Acun Ilıcalı büyük rol oynadı, görevden alınan Ivan Jovanovic'e nankörlük yapıldı'
        Yunan basınında Panatinaikos'ta Fatih Terim dönemi: 'Anlaşmada Acun Ilıcalı büyük rol oynadı, görevden alınan Ivan Jovanovic'e nankörlük yapıldı'
        Çalışan emekliye 5 bin lira ikramiye Resmi Gazete'de
        Çalışan emekliye 5 bin lira ikramiye Resmi Gazete'de
        HPV aşısı: Rahim ağzı kanserine karşı nasıl koruma sağlıyor?
        HPV aşısı: Rahim ağzı kanserine karşı nasıl koruma sağlıyor?
        Doğu Karadeniz için yağmur ve kar uyarısı
        Doğu Karadeniz için yağmur ve kar uyarısı
        İstanbul’da 5 ilçenin emniyet müdürü değişti
        İstanbul’da 5 ilçenin emniyet müdürü değişti
        Derbinin 11'i netleşiyor
        Derbinin 11'i netleşiyor
        Mide kanserinde riski artıran 12 faktör!
        Mide kanserinde riski artıran 12 faktör!