Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Askeri araç devrildi! 10 yaralı var | Son dakika haberleri

        Askeri araç devrildi! 10 yaralı var

        Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda kontrolden çıkan askeri araç devrildi. Kazada 10 asker hafif yaralandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.02.2026 - 16:19 Güncelleme: 11.02.2026 - 16:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Askeri araç devrildi! 10 yaralı var
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda kontrolden çıkan askeri aracın savrularak şarampole uçması sonucu 10 asker hafif yaralandı.

        İHA'nın haberine göre yaralı askerler, çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Gaziantep-Nurdağı kesimi Nogaylar mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü öğrenilemeyen askeri araç, yoğun yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

        Savrulan askeri araç, bariyerleri aşarak şarampole uçtu. Kazayı görerek yardıma koşan vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan ve hayati tehlikeleri bulunmayan 10 askeri personeli ilk müdahalenin ardından Gaziantep kent merkezi ve Nurdağı ilçesindeki hastanelere kaldırdı.

        Yaralı askerlerin tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Otoyoldaki ulaşım kontrollü şekilde sağlanırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Annesini bıçaklayarak öldüren 17 yaşındaki sanığa 20 yıl hapis

        Kayseri'de annesi Tuşan Ceylan'ı (44) bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan M.C. (17), 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Bizi aşağıya çekmeye çalışıyorlar!"
        "Bizi aşağıya çekmeye çalışıyorlar!"
        Son 10 yılda en çok hangi şehirlerin nüfusu arttı?
        Son 10 yılda en çok hangi şehirlerin nüfusu arttı?
        Oyuncu Arslan hayatını kaybetti
        Oyuncu Arslan hayatını kaybetti
        Galatasaray, Avrupa devlerini geride bıraktı!
        Galatasaray, Avrupa devlerini geride bıraktı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Okan Buruk'un Juventus planı!
        Okan Buruk'un Juventus planı!
        Aşkın izinde 20 şehir
        Aşkın izinde 20 şehir
        Akıllı telefon kullanıcılarına kritik tavsiye
        Akıllı telefon kullanıcılarına kritik tavsiye
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        Şimdilik yüzde 50’sine tanı konuyor, yüzde 5’i tedavi ediliyor! Yakın gelecekte her şey değişecek
        Şimdilik yüzde 50’sine tanı konuyor, yüzde 5’i tedavi ediliyor! Yakın gelecekte her şey değişecek
        12 bin yıllık Göbeklitepe Berlin'de
        12 bin yıllık Göbeklitepe Berlin'de
        Gıda toptancıları fiyat sabitledi
        Gıda toptancıları fiyat sabitledi