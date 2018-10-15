Askerlik yerleri dün açıklandı. Askerlik 98/4 tertipliler, Kasım Celp döneminde silahaltına alınacak adaylar tarafından merak ediliyor. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Kasım celp döneminde silah altına alınacak adaylar için duyuru yayınlandı. Açıklanmayla birlikte E-Devlet üzerinden şifre girerek öğrenilebilecek olan 98/4 askerlik yerleri, kısa ve uzun dönem olarak vatani hizmetlerini yerine getirecek olan vatandaşların araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Peki, Milli Savunma Bakanlığı 98/4 askerlik yerleri bilgisini ne zaman açıklayacak? İşte, E-devlet 98/4 askerlik yeri sorgulama işlemi..

98/4 ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Milli Savunma Bakanlığı’nın E-Devlet üzerinden açıklayacağı 98/4 askerlik yerleri hakkında adaylar için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. E-Devlet üzerinden 6 aşamada gerçekleştirilebilecek olan er ve yedek subay sınıflandırma sonucu, yalnızca E-Devlet üzerinden sorgulanabileceği için adayların giriş yapmak için şifre sahibi olması gerekmektedir. İşte 6 aşama;

1-) Kasım 2018 Er Celp Döneminde Silahaltına alınacak er statüsündeki yükümlülerin, celp ve sevk işlemlerine ilişkin hususlar, 1111 Sayılı Askerlik Kanunu’nun 45’inci Maddesi uyarınca müteakip maddelerde açıklanmıştır. 2-) Kasım 2018 Er Celp Döneminde; a-) 1998 Doğumlu ve Bunlarla ve Bunlarla İşleme Tabi Er statüsündeki yükümlülerden, kayıtlı olduğu askerlik şubesinin genel celp dönemi Kasım 2018 olanlar, b-) Celp dönemi Kasım 2018 olmadığı halde, Kasım 2018 celp döneminde silahaltına alınmak isteyen yükümlülerden bu talepleri uygun bulananlar, c-) Yasal Nedenlerle askerlikleri ertelenenler ile sevkleri tehir edilenlerden, erteleme ve sevk tehir şartlarını kaybettiklerinden Kasım 2018 Er Celp Döneminde sevke tabi olanların sevkleri yapılacaktır. 3-) Sevke tabi yükümlüler, sevk edilecekleri sınıf ve eğitim merkezleri ile hangi grupta silahaltına alınacaklarını, askerlik şubeleri ile e-devlet üzerinden 15 Ekim 2018 tarihinden itibaren öğrenebilecekler, nüfus cüzdanlarını ibraz etmek suretiyle askerlik şubelerinden veya e-devlet üzerinden sevk evrakını alabileceklerdir. 4-) Kasım 2018 er celbinde sevke tabi yükümlülerden: a-) Birinci grupta sevke tabi olanlar sevk işlemlerini; (1) askerlik şubelerinden 15 EKİM - 01 KASIM 2018, (2) e-devlet üzerinden 15-31 EKİM 2018 tarihlerinde yaptırabileceklerdir. b-) İkinci grupta sevke tabi olanlar sevk işlemlerini; (1) askerlik şubelerinden 20 KASIM 2018 – 06 ARALIK 2018, (2) e-devlet üzerinden 20 KASIM 2018 - 05 ARALIK 2018 tarihlerinde yaptırabileceklerdir. c-) Sevk evrakını alan yükümlüler yol ve iaşe bedellerini nüfus cüzdanlarını ibraz etmek suretiyle PTT işyerlerinden veya PTT kart ile PTT matiklerden alabileceklerdir. 5-) Kasım 2018 er celbi 1’inci grupta sevke tabi olanlardan 01 Kasım 2018 dahil, 2’nci grupta sevke tabi olanlardan 06 Aralık 2018 dahil, 02 Ocak 2019 tarihinde sevke tabi olanlardan aynı gün sevk işlemini yaptırmayanlar ile sevk evrakını aldıkları halde kendilerine tanınan yasal yol süresi sonuna kadar birliklerine katılmayanlar, 1111 sayılı askerlik kanunu’nun 89’uncu maddesi gereğince bakaya işlemine tabi tutulacaklardır. 6-) 1111 sayılı askerlik kanunu'nun 45'inci maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ niteliğindedir. ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ YEDEK SUBAY ASKERLİK YERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ ASKERLİK YERLERİ 98/4 NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürllüğü tarafından yapılan açıklamada Kasım celp döneminde silah altına alınacak adaylar için duyuru yayınlandı. Buna göre 98/4 askerlik yerleri 15-31 Ekim tarihleri arasında açıklanacağı belirtildi. ASKERLİK İÇİN GEREKLİ MALZEMELER Her ne kadar askerlere gerekli temel tecçizat sağlansa da askere gidenlere tavsdiye edilen bazı kişisel eşyalar bulunmaktadır. 1. Boyuna Asılabilen İpli Cüzdan 2. Banyo MalzemeleriŞampuan, lif, sabun, kulak temizleme çubuğu almanızda fayda var. Yüz havlusu ve banyo havlusu girişte veriliyor. 3. Kişisel Bakım MalzemeleriTırnak makası, cımbız alın veya ihtiyacınız olan başka özel bakım malzemeleri… 4. El ve Yüz İçin Vücut KremiAskerde açık alanda hava değişiminden, soğuktan veya sıcaktan el, yüz ve dudak çatlamaları gerçekleşiyor. Bunlar için el, yüz, dudak kremleri almanızda fayda var. 5. İçlik Acemilik eğitim döneminiz kış mevsimine denk geliyorsa mutlaka içlik alınız. 6. Bot Kilidi ve Valiz Kilidi 7. Traş Malzemeleri, Traş köpüğü, traş bıçağı. Koltuk altı ve genital bölgedeki kılları almak için 2-3 adet banyo traş bıçağı alın. Elektrik ile çalışan traş makinası ve kolonya yasaktır. 8. Saat, Nöbet, içtima, kalkış saati kadar pek çok şey için iyi bir saatinizin olması gereklidir. 9. Ankesörlü Telefon Kartı ve Askercell HizmetiAnkesörlü telefon ile konuşmak için telefon kartı alınız. Telefon kartları kantinde satlsa da çabucak tükenmektedir.2015 ile hizmete giren Askercell hizmeti sayesinde Turkcell faturasız hattınız ile kamerasız bir telefona Askercell hizmeti tanımlatıp bu telefon ile gidebilirsiniz. 10. Bot Boyası ve Bot FırçasıHer sabah botunuz boyalı şekilde içtimalara çıkacağınızdan bot boyası ve fırçası almalısınız. 11. İğne iplik ve Çengelli iğne: Kıyafet onarımı veya yataqınızı düzenli yapmanıza yardımcı olması için yanınızda götürmenizde fayda var. 12. Ortopedik tabanlık ve Vatka: Ayaklarınızın botlarda nasırlanmamasını istiyorsanız ortopedik tabanlık ve topuğa koymak için 3-4 vatka alabilirsiniz. Ayak topuğunuz 3. günden sonra bota vurmaya, ezilmeye başlayacaktır vatkayı topuğunuz ile botunuz arasına yerleştirerek bunu engellemiş olursunuz. 13. Askılık 14. Islak Mendil ve Selpak 15. Yara bandı ve Kulak tıkacı 16. Sivil Giysiler: Çarşıya çıktığınızda giyebilmek için yanınızda bir miktar sivil kıyafet de bulunmalıdır. 17. Bankamatik Kartı 18. Mantar Kremi

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