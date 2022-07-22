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Askerlik yerleri açıklandı mı 2022? Ağustos askerlik celbi ne zaman belli olacak?

Ağustos ayı askerlik yerleri ile ilgili araştırmalar Temmuz ayının sonuna doğru iyice artmış durumda. Konuyla ilgili olarak silah altına girecek binlerce kişi; askerlik yerleri ne zaman açıklanacak sorusunun cevabını arıyor. İşte son durum...

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  • Askerlik yerleri açıklandı mı 2022? Ağustos askerlik celbi ne zaman belli olacak? E-Devlet askerlik yeri sorgulama ekranı

    Askerlik yerleri ile ilgili araştırmalar yeniden artmış durumda. Binlerce askerlik heyecanı yaşayan vatandaşımızın merakla araştırdığı konuya ilişkin son durumu bir araya getirdik. Peki, askerlik yerleri ne zaman ve hangi tarihte açıklanacak 2022? 
  • Askerlik yerleri açıklandı mı 2022? Ağustos askerlik celbi ne zaman belli olacak? E-Devlet askerlik yeri sorgulama ekranı

    AĞUSTOS ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan takvime göre Haziran 2022 askerlik sınıflandırma sonuçları 29 Temmuz 2022 Cuma günü e-Devlet sistemi üzerinden yayınlanacak.

    ASKERLİK DURUM BELGESİ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
  • Askerlik yerleri açıklandı mı 2022? Ağustos askerlik celbi ne zaman belli olacak? E-Devlet askerlik yeri sorgulama ekranı

    MSB'DEN ASKERLİK YERLERİ AÇIKLAMASI

    Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan askerlik yerleri açıklama şu şekilde;

    Yedek subay/astsubay adayları ile erbaş/erlerin sevk tarihleri aşağıdaki tablodadır.
  • Askerlik yerleri açıklandı mı 2022? Ağustos askerlik celbi ne zaman belli olacak? E-Devlet askerlik yeri sorgulama ekranı

    Yükümlü - Sevk Tarihleri

    Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1'inci Grup) 18 Ağustos 2022

    Er (2'nci Grup) 15 Eylül 2022

    Er (3'üncü Grup) 13 Ekim 2022
  • Askerlik yerleri açıklandı mı 2022? Ağustos askerlik celbi ne zaman belli olacak? E-Devlet askerlik yeri sorgulama ekranı

    MSB'DEN AÇIKLAMA

    1. Ağustos 2022 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmeti tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır.
  • Askerlik yerleri açıklandı mı 2022? Ağustos askerlik celbi ne zaman belli olacak? E-Devlet askerlik yeri sorgulama ekranı

    2. Ağustos 2022 sınıflandırma döneminde silahaltına alınmak isteyen yükümlülerin, 31 Mayıs 2022 (dahil) tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmeti ile celp tercihini e-Devletten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerekmektedir. Yoklamasını yaptırdıkları halde askerlik hizmeti ile celp tercihini yapmayanlar, ertelemesi sona erenler ile dövizle/bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar, mevcut bilgilerine göre Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı dikkate alınarak sınıflandırma işlemine tabi tutulacaktır.
  • Askerlik yerleri açıklandı mı 2022? Ağustos askerlik celbi ne zaman belli olacak? E-Devlet askerlik yeri sorgulama ekranı

    3. 31.12.2020 (dahil) öncesinde yoklama işlemlerini yaptırdıkları halde çeşitli nedenlerle ertelenenlerden, 31.05.2022 (Dahil) tarihine kadar ertelemesi sona erenlerin yeniden yoklama ve askerlik hizmet tercihi ile celp tercihi yaptırmaları gerekmektedir. (Daha önceki sınıflandırma dönemlerinden haklarında sınıflandırma işlemi yapılarak ertelenenler hariç)
  • Askerlik yerleri açıklandı mı 2022? Ağustos askerlik celbi ne zaman belli olacak? E-Devlet askerlik yeri sorgulama ekranı

    4. Tarama amaçlı PCR testi yapılmayacaktır. Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir.

    5. Yükümlülere, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecektir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleri ile PTT şubelerinden veya PTT kartı ile PttMatiklerden alabileceklerdir.8. Yükümlüler, askerlik hizmetleri süresince kullanmak üzere banka kartları bulunmuyorsa herhangi bir banka şubesine başvururak hesap açtırabilecek ve banka kartı temin edebileceklerdir.
  • Askerlik yerleri açıklandı mı 2022? Ağustos askerlik celbi ne zaman belli olacak? E-Devlet askerlik yeri sorgulama ekranı

    6. Yükümlüler, askerlik hizmetleri süresince kullanmak üzere banka kartları bulunmuyorsa herhangi bir banka şubesine başvururak hesap açtırabilecek ve banka kartı temin edebileceklerdir.

    7. Sevk belgesini almayanlar ile aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılmayanlar bakaya işlemine tabi tutulacaktır.

    8. 7179 sayılı Askeralma Kanununun 27'nci maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir.

    9. Yükümlüler bu duyuru metnine https://msb.gov.tr/Askeralma internet adresinden ve TRT teleteksten ulaşabileceklerdir.

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