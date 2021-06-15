Aşkın Tarifi dizisinin merakla beklenen yeni bölümünden fragman yayınlandı. Son bölümde; Naz, karşılaştığı bu hadsizliği içine sindiremez ve Fırat’ı kovar. Diğer yandan Taylan, Fırat’ın bunu yapmasının ardındaki sebebi aramaya başlar. Fırat ise utanç içindedir.

AŞKIN TARİFİ 3. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

— Kanal D (@KanalD) June 14, 2021

AŞKIN TARİFİ 2. BÖLÜM

Naz’a kendisini affettirmeyi kafasına koyar. Bunun için öyle şeyler yapar ki, işler bir anda tersine döner ve bu defa da Naz’ın Fırat’ı restorana dönmeye ikna etmesi gerekir.

Naz, Fırat’ın dünyasıyla da ilk kez bu sayede karşılaşır. Fırat’ın sıcacık dünyası, buzlar kraliçesi Naz’ın bile yavaş yavaş erimesine neden olur. Fırat ve Naz, Fırat’ın mahallesinde, sürprizlerle dolu, hiç unutamayacakları bir akşam geçirirler. Ancak diğer tarafta Taylan da boş durmaz. Fırat ve Naz, Taylan’ın yeni hamlesiyle şaşkına dönecektir. Peki, Fırat bu yenilgiyle geri mi çekilecek, yoksa kalıp savaşa devam mı edecektir?