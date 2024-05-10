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        Haberler Spor Transfer Aslan Ziyech'le yola devam ediyor - GS transfer haberleri - Futbol Haberleri

        Aslan Ziyech'le yola devam ediyor!

        Dünyaca ünlü gazeteci Fabrizio Romano, Galatasaray'ın Hakim Ziyech'in satın alma zorunlu opsiyonunu devreye soktuğunu ve Chelsea'nin anlaşmayı onayladığını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.05.2024 - 10:28 Güncelleme: 10.05.2024 - 10:28
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        Sezon başında kiralama bedeli olmadan, bedelsiz satın alma opsiyonuyla 1+1 yıllığını kiralanan Hakim Ziyech, önümüzdeki yıl G.Saray'ın tapulu oyuncusu olarak forma giyecek.

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        Özellikle son haftalarda attığı gollerle lige damga vuran Faslı yıldızda Aslan mutlu sona ulaştı.

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        Dünyaca ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Sarı-Kırmızılılar'ın Ziyech operasyonunu tamamladığını yazdı.

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        Fabrizio Romano'nun haberine göre Galatasaray, Hakim Ziyech için satın alma zorunluluğunu devreye soktu ve İngiliz ekibi Chelsea bu anlaşmayı onayladı.

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        Bu sezon 3.5 milyon euro alan Ziyech, önümüzdeki dönemde 2.8 milyon euro kazanacak. 21 resmi karşılaşmada 1164 dakika şans bulan 32 yaşındaki yıldız, 8 gol atıp 4 asist üretti.

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