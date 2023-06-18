Aslı Samat'tan bikinili poz: Göbeğimin iki hâli de gerçek

"SABAH PİZZA İLE KAHVALTI YAPIYORDUM"

Öte yandan Aslı Samat, bir dönem sabahları pizza ile kahvaltığı yaptığını söylemişti.

32 yaşındaki oyuncu, "Bir gece yarısı sinir krizi geçirdim. Mutsuzdum... Aşk yok, iş yok, para yok, hiçbir şey yok. Bir tek annem var yanımda... O yüzden bir gecede karar verdim. Ağladım ağladım, sabah kalktım anneme, 'Tüp mide ameliyatı olacağım' dedim. O dönem bir iş yapabildim. Otobüste ikili koltuklara oturamıyordum, utanıyordum. Sabah kalkıyordum, pizzayla kahvaltı yapıyordum. Hiçbir şey yoksa bile makarna yiyordum" demişti.