Asr Suresi okunuşu: Asr Suresi Arapça yazılışı, Türkçe anlamı, meali, tefsiri ve okunuşu
Asr Suresi, Mekke döneminde inmiştir. Tamamı 3 ayettir. Asr, çağ, ikindi vakti, uzun zaman demektir. Kur'an-ı Kerim'in en kısa surelerindendir. Asr Suresi Arapça okunuşu, Türkçe anlamı, yazılışı, meali, fazileti, tefsiri ve diğer merak edilenler içeriğimizde yer alıyor.
Asr Suresi, İslam dini için önem taşıyan dualar arasındadır. Asr Suresi, Kur'an'ın 103. suresidir. Sure, 3 ayetten oluşur Asr, çağ, ikindi vakti veya uzun zaman anlamlarına gelebilen bir kelimedir. Mekke'de indirildiğine inanılan, surede kurtuluşun imana, iyi işler yapmaya hakkı ve sabrı tavsiye etmeye bağlı olduğu anlatılmıştır. Asr Suresi Arapça okunuşu, Türkçe anlamı ve yazılışı hakkında bilgi sahibi olmak için doğru yerdesiniz. Bu sureyi ezberinizden bilmiyorsanız önce okumalı, daha sonra tekrar etmelisiniz. İşte, Asr Suresi Türkçe - Arapça okunuşu, anlamı, Diyanet meali, tefsiri, fazileti ve yazılışı...
Asr Suresi Arapça Okunuşu
Bismillahirrahmanirrahim.
1.Vel asr
2.İnnel insane le fi husr
3.İllellezıne amenu ve amilus salihati ve tevasav bil hakkı ve tevasav bis sabr
Asr Suresi Türkçe Anlamı
Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle.
1, 2.Andolsun zamana ki, insan gerçekten ziyan içindedir.
3.Ancak, iman edip de salih ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler, birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka (Onlar ziyanda değillerdir).
Asr Suresi Konusu
Surede insanı ebedi hüsrandan kurtaracak yollar gösterilmektedir.
Asr Suresi Nuzül
Mushaftaki sıralamada yüz üçüncü, iniş sırasına göre on üçüncü suredir. İnşirah suresinden sonra, Adiyat suresinden önce Mekke'de inmiştir. Medine'de indiğine dair rivayet de vardır (bk. Şevkani, V, 579).
Asr Suresi Tefsiri (Kur'an Yolu)
Asr (asır) kelimesi isim olarak "mutlak zaman, içinde bulunulan zaman, karn (80 veya 100 yıllık zaman dilimi), gece, sabah, akşam, ikindi vakti, ikindi namazı, bir neslin veya bir hükümdarın, bir peygamberin yaşadığı zaman dilimi, bir dinin yaşandığı dönem" gibi manalarda kullanılır. Müfessirler burada zikredilen asr kelimesini ikindi vakti, ikindi namazı, mutlak zaman, Hz. Muhammed'in asrı ve ahir zaman gibi farklı şekillerde tefsir etmişlerdir. Bize göre bunlar içinde surenin içeriğine ve mesajına en uygun düşeni "mutlak zaman" anlamıdır. Buna göre surenin başında zamana yemin edilerek onun insan hayatındaki yerine ve önemine dikkat çekilmiştir. Çünkü zaman, kendisi zaman üstü olan Allah Teala'nın yaratma, yönetme, yok etme, rızık verme, alçaltma, yüceltme gibi kendi varlığını ve sonsuz kudretini gösteren fiillerinin tecelli ettiği bir varlık şartı olması yanında, insan bakımından da hayatını içinde geçirdiği ve her türlü eylemlerini gerçekleştirebildiği bir imkan ve fırsatlar alanıdır. Yüce Allah böyle kıymetli bir gerçeklik ve imkan üzerine yemin ederek zamanın önemine dikkat çekmiş; onu iyi değerlendirmeyen insanın sonunun, 2. ayetteki deyimiyle "hüsran" (ziyan) olacağını hatırlatmıştır. Burada "ziyan"la ahiret azabı kastedilmiştir. Çünkü zamanı ve ömrü boşa geçirmiş insan için en büyük ziyan odur (bk. İbn Aşur, XXX, 531). Surede bu ziyandan ancak şu dört özelliğe sahip olanların kurtulacağı ifade edilmiştir:
a) Samimi bir şekilde iman etmek (iman hakkında bk. Kur'an Yolu, Bakara 2/256; Nisa 4/136-137);
b) Dünya ve ahiret için yararlı işler yapmak, yani din, akıl ve vicdanın emrettiklerini yerine getirmek, yasakladıklarından kaçınmak;
c) Hakkı tavsiye etmek;
d) Sabrı tavsiye etmek.
İkinci şıktaki "iyi işler"in içinde hakkı ve sabrı tavsiye etmek de vardır; fakat bunlar, hem bireyin erdemini ve hemcinslerine karşı sorumluluk bilincini yansıttığı hem de bireyi aşarak toplumsal yararlar doğurduğu için önemi dolayısıyla ayrıca zikredilmiştir (hak için bk. Bakara 2/42; sabır için bk. Kur'an Yolu, Bakara 2/45). Hakkı ve sabrı tavsiye buyruğunda, bu görevlere kişinin öncelikle kendisinin uyması gerektiği anlamının da bulunduğu kuşkusuzdur. Bu husus, her akıl ve iz'an sahibi tarafından kolayca anlaşılıp benimsenecek kadar açık olduğu için ayette bunun özellikle belirtilmesine gerek görülmediği anlaşılmaktadır.
Ayetteki hakkı ve sabrı tavsiye, eğitimin önemine ve mahiyetinin nasıl olması, amacının ne olması gerektiğine de ışık tutmaktadır. Çünkü her eğitim faaliyeti sonuçta bir tavsiye yani nasihat ve irşaddır. Doğru bir eğitim faaliyetinin amacı ise insanlara inançta, bilgide ve ahlakta hakkı yani gerçeği ve doğruyu aktarmak; bunun yanında hayatın çeşitli şartları, maddi ve manevi zorluklar, saptırıcı duygular, hata ve suç sebepleri karşısında da kişiye sabır ve dayanıklılık aşılamaktır. Hakkı ve sabrı tavsiye, toplumsal hayat ve birlikte yaşamanın getirdiği bütün ahlaki görevleri içine alan geniş kapsamlı bir görevdir. Hakkın karşıtı batıldır; batıl ise inanç ve bilgide asılsızlık ve yanlışlığı, ahlakta kötülüğü içine alan bir kavramdır. Ayrıca hak, adaletle de yakından ilişkilidir. Bu açıdan ayette insanların adil olmaları ve adalet düzeninin, yani herkesin hakkına razı olduğu ve herkesin hakkının korunduğu bir toplumsal düzenin kurulmasına katkıda bulunmaları gerektiği de anlatılmaktadır. Sonuçta kul, surede sıralanan dört ilkeden iman ve salih amel sayesinde Allah'ın hakkını, hakkı ve sabrı tavsiye ile de kulların hakkını ödemiş olur.
Görüldüğü gibi Asr suresi en kısa surelerinden biri olmakla birlikte Kur'an-ı Kerim'deki bütün dini ve ahlaki yükümlülüklerin, öğütlerin özü sayılmaya değer bir anlam zenginliğine sahiptir. Bu sebeple İmam Şafii'nin sure hakkında, "Şayet Kur'an'da başka bir şey nazil olmasaydı, şu pek kısa sure bile insanlara yeterdi. Bu sure Kur'an'ın bütün ilimlerini kucaklıyor" dediği nakledilmiştir (bk. İbn Kesir, VIII, 499; Muhammed Eroğlu, "Asr Suresi", DİA, III, 502). Mehmet Akif Ersoy'un deyişiyle Asr suresi bize şunu anlatır:
"Halikin na-mütenahi adı var en başı Hak
Ne büyük şey kul için hakkı tutup kaldırmak
Hani ashab-ı kiram ayrılalım derlerken
Mutlaka sure-i ve'l-Asr'ı okurmuş bu neden?
Çünkü meknun o büyük surede esrar-ı felah
Başta iman-ı hakiki geliyor sonra salah
Sonra hak sonra sebat: İşte kuzum insanlık
Dördü birleşti mi yoktur sana hüsran artık"
(Safahat, İstanbul 1944, s. 419).
Asr Suresi Fazileti
Ashab-ı kiramdan iki kişinin karşılaştıkları zaman biri diğerine Asr suresini okumadan ve ardından selam vermeden ayrılmadıkları rivayet edilir (Beyhaki, Şu'abü'l-iman, XI, 348).
Asr Suresi Kaç Ayet?
Asr Suresi 3 ayetten oluşmaktadır.
Asr Suresi Kaçıncı Sayfa ve Cüzde Yer Alıyor?
Asr Suresi, Kur'an-ı Kerim'de 601. Sayfada başlayıp aynı sayfada biter ve 30. cüzde yer alır.
Asr Suresi Abdestsiz Okunur Mu?
Vakıa suresi, 79. ayette "Temizlenmiş olanlardan başkası ona el süremez." şeklinde emredilir. Bu nedenle, cünüp olan ya da abdestsiz birisinin Kur'an-ı Kerim'e el süremeyeceği gibi herhangi bir ayeti de okuyamaz.
Özetle, abdesti olmayan birisi, Kur'an-ı Kerim'e el dokundurmadan ezberinden bildiği ayet ve sureleri okuyabilir. Bu caizdir; ancak abdestsiz olan birisi Kur'an'a dokunarak Asr suresini okuyamaz. Ayet el-Kürsi, Fatiha ve İhlas gibi ayet ve sureleri okumak isteyen kimse, bunları dua niyetiyle okursa caizdir. (Elmalılı Hamdi YAZAR, Tefsir, Vakıa 79. ayet in izahı; Celal Yıldırım, İslam fıkhı, IV/157)
Keza, başörtüsü olmadan da Asr suresi okunabilir; ancak Kur'an'a saygıdan dolayı başörtülü olunması tavsiye edilmektedir.
Asr Suresi Adetliyken Okunur Mu?
Asr suresinin adetliyken Kur'an-ı Kerim'den ya da ezberden okunması caiz olmamaktadır.
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