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        Haberler Yaşam 'Asrın Güreşçisi' evlendi

        'Asrın Güreşçisi' evlendi

        Gül, Erdoğan ve Şahin, Ak Parti Milletvekili Hamza Yerlikaya'nın nikah şahidi oldular

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24 Ekim 2010 - 22:02 Güncelleme:
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        'Asrın Güreşçisi' evlendi

        Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu eski güreşçi, AK Parti Sivas Milletvekili Hamza Yerlikaya, Ebru Küçük ile evlendi.

        Tarabya Köşkü'nden deniz yoluyla Feshane Uluslararası Fuar Kongre ve Kültür Merkezi'ne gelen Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eşi Hayrünnisa Gül ile TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, çiftin düğün törenine katıldı.

        İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın kıydığı nikahta, damat ve gelinin nikah şahidi Cumhurbaşkanı Gül, TBMM Başkanı Şahin ve Başbakan Erdoğan oldu.

        Basına kapalı gerçekleşen nikah törenine, Devlet Bakanları Hayati Yazıcı ve Faruk Nafız Özak ile Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.

        Hamza Yerlikaya, Uluslararası Güreş Federasyonu (FILA) tarafından 1996 yılında ''Asrın Güreşçisi'' unvanına layık görülmüştü.

        AA

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