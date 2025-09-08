Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel ASSAN soruşturmasında 2 tutuklama talebi | Son dakika haberleri

        ASSAN soruşturmasında 2 tutuklama talebi

        ASSAN Group soruşturması kapsamında gözaltına alınan Makine ve Kimya Endüstrisi eski çalışanı ve eski albay, tutuklanmaları talebiyle, ASSAN Gruop'un eski çalışanı olan 1 kişi ise adli kontrolle serbest bırakılması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberi..

        Giriş: 08.09.2025 - 15:49 Güncelleme: 08.09.2025 - 15:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        ASSAN'da 2 tutuklama talebi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        ASSAN Group soruşturmasında savcılık tarafından hazırlanan sevk yazısı ortaya çıktı. Makine Kimya Endüstrisi (MKE) bünyesinde çalışırken ayrılarak ASSAN Group bünyesinde çalışmaya başlayan Mesut Ateş’in ikametinde yapılan aramalarda MKE damgalı evrakların ele geçirildiği belirtildi.

        Söz konusu evraklarda MKE görevlilerince yapılan ön inceleme raporunda evrakların MKE tarafından oluşturulan, yazılı izin olmadan kurum dışına çıkarılmaması gereken ve gizlilik teşkil eden evraklardan olduğu kaydedildi.

        MKE’NİN CİHAZ RESMİNİ İSTEMİŞ

        Şüpheli Mesut Ateş’in ASSAN bünyesinde çalışırken MKE bünyesinde çalışan görevliden duyarlılık patlatma yapılan cihaz resimlerini istediği, bu durumun mesaj kayıtları ve MKE görevlilerince tanzim edilen tutanakla delillendiği anlatılan sevk yazısında, şüphelinin devlet güvenliğine ilişkin gizli belgeleri temin ettiği ve etmeye çalıştığı ileri sürüldü.

        ESKİ ALBAY, BARUT SİSTEMİ İÇİN BİLGİ TOPLAMAYA ÇALIŞTI İDDİASI

        Şüpheli Ali Avcı’nın ise Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde subay olarak emekli olduğu ve şu anda ASSAN Group bünyesinde çalıştığı sevk yazısında anlatıldı. Yazıda, MKE tarafından gönderilen raporda şüphelinin Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde şube müdürlüğü ve proje subayı olarak görev yaptığı dönemde usule riayet etmeden tek başına özellikle geliştirme aşamasında bulunan 155 mm modüler barut sistemi hakkında bilgi toplamaya çalıştığı, bu konuda ısrarcı olduğu, bu duruma dair tutanak tanzim edildiği, bahse konu tutanaktan sonra şüphelinin emekliliğini talep ederek ASSAN bünyesinde çalışmaya başladığı yer aldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        F.Bahçe'den teknik direktör açıklaması!
        F.Bahçe'den teknik direktör açıklaması!
        Icardi'den kilo fazlası eleştirilerine yanıt!
        Icardi'den kilo fazlası eleştirilerine yanıt!
        İspanya'dan İsrail'e 9 maddelik yaptırım paketi
        İspanya'dan İsrail'e 9 maddelik yaptırım paketi
        Cengiz Ünder, Beşiktaş'ta!
        Cengiz Ünder, Beşiktaş'ta!
        OVP’de 2026 dolar kuru 46,60 TL
        OVP’de 2026 dolar kuru 46,60 TL
        Bir subayın gözünden Çanakkale Savaşı
        Bir subayın gözünden Çanakkale Savaşı
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz OVP'yi açıkladı
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz OVP'yi açıkladı
        Boşanmada 300 gün yasağı AYM gündeminde
        Boşanmada 300 gün yasağı AYM gündeminde
        Münih'te 'made in Türkiye' rüzgarı
        Münih'te 'made in Türkiye' rüzgarı
        "Konya'da kapkara gece"
        "Konya'da kapkara gece"
        Galatasaray'da sakatlık kabusu!
        Galatasaray'da sakatlık kabusu!
        OVP ile “dijital hamle”
        OVP ile “dijital hamle”
        Kabine toplanıyor! İşte gündemdeki konular
        Kabine toplanıyor! İşte gündemdeki konular
        Ödemi vücuttan atmak sandığınızdan daha kolay
        Ödemi vücuttan atmak sandığınızdan daha kolay
        Miyop riskinizi biliyor musunuz?
        Miyop riskinizi biliyor musunuz?