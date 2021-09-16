ABD'de hangi eyaletin ne kadar Afgan alacağı açıklandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya
ABONE OL

Associated Press ABD'de hangi eyaletin ne kadar Afgan mülteci alacağına ilişkin belgeyi paylaştı

Associated Press (AP) haber ajansı, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan ve hangi eyalete ne kadar Afgan mülteci verileceğini belirten belgeyi kamuoyuyla paylaştı. Demokratların kalesi California ilk sırada. Başkent Washington DC'ye mülteci yerleştirilmeyecek.

Associated Press ABD'de hangi eyaletin ne kadar Afgan mülteci alacağına ilişkin belgeyi paylaştı
ABD'de hangi eyaletin ne kadar Afgan alacağı açıklandı
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM / Ajanslar

AP'nin söz konusu Dışişleri Bakanlığı belgesine dayandırdığı haberine göre, Biden yönetimi 15 Eylül Çarşamba itibarıyla eyaletlere kaç mülteci kabul etmeleri gerektiğini bildirmeye başladı.

ABD'ye getirilen yaklaşık 37 bin Afgan mültecinin paylaşımı ile ilgili olan belgede, ülkenin en büyük eyaletlerinden California'ya 5 bin 200 kişi ile en çok Afgan mülteci verilecek.

Alabama ve Mississippi eyaletleri 10 kişi ile en az mülteci eyaletler olurken, Hawaii, Güney Dakota, Batı Virginia, Wyoming eyaletleri ve başkent Washington DC'ye mülteci yerleştirilmesi öngörülmüyor.

Öte yandan California, Maryland (1348 mülteci), Teksas (4 bin 481) ve Virginia (1166) eyaletlerine diğerlerinden daha çok mülteci verilmesinin nedeninin, Afganların bu eyaletlerdeki akraba ya da tanıdıklarının yanına gitmek istemesi olduğu kaydedildi.

ABD'de Biden yönetimi bu ayın sonuna kadar 65 bin, Eylül 2022'nin sonuna kadar ise 95 bin Afgan mültecinin ABD'de yeniden yerleştirilmesi için Kongreden fon talep etmişti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Pentagon, Çin'e saldırı tartışmalarının odağındaki Genelkurmay Başkanı'na "güvenin tam olduğunu" söyledi
DÜNYA Pentagon'un Genelkurmay Başkanı'na 'güveni tam'
ABD Kongre Polisi Washington'daki gösteri için Ulusal Muhafız talebinde bulundu
DÜNYA ABD Kongre Polisi'nden 'Ulusal Muhafız' talebi
ABD'den Kabil Havalimanı için Türkiye açıklaması
DÜNYA ABD'den Kabil Havalimanı için Türkiye açıklaması
Papa Franciscus kürtajın cinayet olduğunu söyledi
DÜNYA Papa Franciscus: Kürtaj cinayet
Avrupa Parlamentosu'ndan aday ülkelerin katılım öncesi fonlarına onay
DÜNYA Avrupa'dan, aday ülkelerin katılım öncesi fonlarına ...
Rusya İdlib'e hava saldırıları düzenledi
DÜNYA Rusya İdlib'e hava saldırıları düzenledi
BM Zirvesi'ne katılacak lider ve delegelere aşı zorunluluğu
DÜNYA BM Zirvesi'ne katılacak liderlere aşı zorunluluğu
ABD basını: Biden yönetimi uluslararası uçuşlar için binişten önce aşı zorunluluğu getirmeyi görüşüyor
DÜNYA Biden'dan uluslararası uçuşlar için kritik aşı kararı
Kuzey Kore lideri Kim'in kız kardeşinden Güney Kore'ye füze tepkisi: "İkili ilişkiler yok olur"
DÜNYA Kuzey Kore'den Güney Kore'ye 'uyarı'
Irak'ın Duhok kentinde, PKK'nın yerleştirdiği patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 Peşmerge öldü
DÜNYA PKK'dan bombalı saldırı: 2 Peşmerge öldü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.