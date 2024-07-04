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        Haberler Bilgi Gündem Aşure Günü 2024: Bu sene Muharrem ayı ne zaman ve Aşure Günü ne zaman başlıyor? 2024 dini günler takvimi

        2024 Aşure Günü ne zaman? Muharrem ayı ne zaman başlıyor?

        Muharrem ayı içinde yer alan Aşure Günü, Muharrem ayının onuncu gününde idrak ediliyor. Aşure dağıtmak için gün sayan Müslümanlar için Diyanet beklenen tarihi açıkladı. İşte, bolluk ve bereket ile ilişkilendirilen Aşure Günü tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.07.2024 - 14:54 Güncelleme: 04.07.2024 - 15:43
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        İslam camiası bu sene Aşure Gününün ne zamana denk geldiğini araştırıyor. Muharrem ayı içerisinde idrak edilecek Aşure Günü tarihi Diyanet tarafından belirlendi. Peki, paylaşmanın, dayanışmanın, birlikteliğin ve bolluk ve bereketin simgesi olan Aşure Günü ne zaman? İşte, 2024 Muharrem ayı ve Aşure Günü tarihleri...

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        2024 MUHARREM AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı tarafından yapılan vakit hesaplamalarına göre, 2024 yılı hicri yılbaşı tarihi netleşti.

        Hicri yılın ilk ayı olan Muharrem ayının onuncu günü, Aşure günü olarak geçer. Buna göre; bu seneki Muharrem ayı 7 Temmuz 2024 tarihinde başlıyor.

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        Muharrem ayı, İslam takvimine göre yılın ilk ayıdır ve hicri yılın başlangıcını simgeler. Bu önemli gün, Müslümanlar tarafından manevi anlamda büyük bir coşkuyla karşılanmakta ve çeşitli ibadetlerle değerlendirilmektedir. Bu nedenle, 7 Temmuz 2024 tarihi, hem hicri yılbaşı hem de Muharrem ayının ilk günü olarak özel bir anlam taşımaktadır.

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        2024 AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

        Diyanet İşleri'nin açıkladığı takvime göre, 2024 Aşure Günü 16 Temmuz Salı 2024 olarak belirlenmiştir.

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        MUHARREM AYININ FAZİLETİ NEDİR?

        İslamiyet'e göre; Muharrem ayı, savaşmanın haram kabul edildiği dört aydan biridir. Allah, Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurmaktadır. “Doğrusu Allah’a göre ayların sayısı, Allah’ın gökleri ve yeri yarattığı günkü yazısına uygun olarak on ikidir; bunlardan dördü haram aylardır. İşte doğru olan hesap budur…” Hz. Muhammed de “Ramazan ayından sonra en kıymetli oruç Allah’ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur” hadis-i şerifiyle, bu ayın manevi bereketine işaret etmiştir.

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        2024 DİNİ GÜNLER LİSTESİ

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