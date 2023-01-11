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ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? 2023 ATA AÖF sınav sonucu sorgulama ekranı

7-8 Ocak 2023 tarihleri arasında düzenlenen ATA AÖF final sınav sonuçları ile ilgili araştırmalar yoğunlaştı. Yurdumuzun dört bir yanında söz konusu sınavlarda ter döken öğrenciler, ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtını merak ediyor. İşte konuyla ilgili ayrıntılar ve ATA AÖF sınav sonucu sorgulama ekranı...

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  • ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? 2023 ATA AÖF sınav sonucu sorgulama ekranı

    ATA AÖF yarıyıl sonu (final) sınav sonuçları ile ilgili araştırmalar iyice artmış durumda. Sınavlara katılım gösteren binlerce aday; ATA AÖF yarıyıl sonu (final) sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun cevabını merak ediyor. İşte konuyla ilgili olarak ayrıntılar...
  • ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? 2023 ATA AÖF sınav sonucu sorgulama ekranı

    ATA AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    Atatürk Üniversitesi Açıköğretim yarıyıl sonu (final) sınavı sonuçları henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz dönemlerde açıklanan sınav sonuçları göz önünde bulundurulduğunda sınav sonuçlarının en geç 20 Ocak tarihine kadar erişime açılmış olması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.
  • ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? 2023 ATA AÖF sınav sonucu sorgulama ekranı

    ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

    ATA AÖF güz dönemi yarıyıl sonu sınav sonuçları, obs.atauni.edu.tr adresinden erişime açılacak. Adaylar T.C. kimlik numarası/ kullanıcı adı ve şifreleriyle sınav sonuçlarını sorgulayabilecek.
  • ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? 2023 ATA AÖF sınav sonucu sorgulama ekranı

    ATA AÖF sınavları 100 puan üzerinden değerlendirilir. Puan hesaplaması yapılırken 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürecektir. Blok uygulama dersleri hariç, açıköğretim programlarındaki diğer derslerde ders başarı notuna ara sınav puanının katkısı %30, yarıyıl sonu/yılsonu/bütünleme sınav puanının katkısı %70’tir.
  • ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? 2023 ATA AÖF sınav sonucu sorgulama ekranı

    SINAV MERKEZİ TERCİHİ İÇİN SON TARİH BELLİ OLDU

    Atatürk Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada bütünleme sınavları için son sınav merkezi tercih tarihleri duyuruldu. Açıklamada “ 11-12 Şubat 2023 tarihlerinde yapılacak olan Bütünleme Sınavı için Sınav Merkezi Tercihleri sistemi açılmıştır. Mevcut sınav merkezini değiştirmek isteyen öğrencilerimiz, Sınav Merkezi tercihlerini 15 Ocak 2023 Pazar günü saat 23.59'a kadar yapabilirler.” ifadeleri kullanıldı.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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