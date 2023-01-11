SINAV MERKEZİ TERCİHİ İÇİN SON TARİH BELLİ OLDU



Atatürk Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada bütünleme sınavları için son sınav merkezi tercih tarihleri duyuruldu. Açıklamada “ 11-12 Şubat 2023 tarihlerinde yapılacak olan Bütünleme Sınavı için Sınav Merkezi Tercihleri sistemi açılmıştır. Mevcut sınav merkezini değiştirmek isteyen öğrencilerimiz, Sınav Merkezi tercihlerini 15 Ocak 2023 Pazar günü saat 23.59'a kadar yapabilirler.” ifadeleri kullanıldı.