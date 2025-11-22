ATA AÖF soru ve cevapları yayımlandı mı? ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
ATA AÖF güz dönemi vize sınavı oturumları 22-23 Kasım tarihlerinde üç oturumda tamamlanacak. İki oturuma katılım sağlayan öğrenciler, sınavın ardından ATA AÖF soru ve cevaplarının yayımlanacağı tarihi araştırmaya başladı. Ara sınavlar puan ortalamasına katkısı yüzde 30 katkı sağlarken, dönem sonu sınavı ise yüzde 70 etkilediği bilinmektedir. Peki, "ATA AÖF soru ve cevapları yayımlandı mı? ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte ATA AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih...
ATA AÖF VİZE SINAVI CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?
ATA AÖF vize sınavı oturumları 22-23 Ekim tarihlerinde üç oturumda uygulanıyor.
İlk iki oturumun sona ermesinin ardından ATA AÖF soru ve cevap anahtarının yayımlanacağı tarih gündemi meşgul etmeye başladı. AÖF cevap anahtarına Öğrenme Yönetim Sistemi-ÖYS üzerinden erişim sağlanabilecek.
ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) sınav sonuçlarının 2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.