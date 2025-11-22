ATA AÖF ilk iki oturumu 22 Kasım Cumartesi günü tamamlandı. Son oturum öncesinde, vizelere katılım gösteren öğrenciler, ATA AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Üç oturumdan oluşan ara sınavlar ortalamayı yüzde 30 etkilemektedir. Peki, "ATA AÖF soru ve cevap anahtarı yayımlandı mı? ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte detaylar...