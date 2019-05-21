Ünlü komedyen Ata Demirer'in eski sevgilisi Aslı Turanlı, dün twitter hesabından, "İnanıp sevgili olduğun zaman 'Mavi gibisin Aslı, her tonun güzel', İnanmayıp ayrıldıktan sonra 'Orangutan mübarek'... Hiç adil değil! Yalnızlığı sevdiğinden değil, başka çaren yok" notunu paylaştı. Takipçileri "Ata'ya gönderme yaptığın belli" şeklinde yorum yapınca, Aslı Turanlı mesajını silmişti.

Bugün sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Turanlı twitter hesabının ele geçirildiğini, "Twitter profilim bilinmeyen şahıslar tarafından ele geçirildi" sözleriyle duyurdu.

İşte Turanlı'nın o açıklaması:

Son iki gündür twitter profilimden tarafımdan atılmadığı halde ben atmışım gibi yorumlanarak şahsıma yönelik yargısız infaz yapılmaktadır. Twitter profilim bilinmeyen şahıslar tarafından ele geçirilmiş ve söz konusu cümleler bu şahıslar tarafından yazılmıştır. Kaldı ki söz konusu yazılarda herhangi bir isim geçmemiş ve vurgulanmamıştır. Sosyal medya üzerinden şahsıma yönelik ağır eleştiriler beni fazlasıyla üzmüştür.Ortaya çıkan bu durumdan ötürü üzüntümü dile getirmek isterim. Kamuoyunun bilgisine sunarım. Sevgilerimle.