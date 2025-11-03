Ata Demirer, sevgilisi Dilara Alemdar ile Bozcaada'da

Ata Demirer, özel bir şirkette müdür yardımcısı olan Dilara Alemdar ile birlikteliğini temmuz ayında duyurmuştu.

Ata Demirer, annesi Ayten Kaçar, kardeşi Cenk Demirer ve sevgilisi Dilara Alemdar

Zaman zaman Dilara Alemdar ile olan fotoğraflarını takipçileriyle paylaşan ünlü komedyen, bir süredir sevgilisiyle Bozcaada'da bulunuyor.

Bozcaada'nın sokaklarını sevgilisiyle turlayan Ata Demirer, sonra da kendisi gibi deniz tutkunu olan Dilara Alemdar ile dalış yaptı.

Ata Demirer, o anları, "Denize doğru" notuyla yayımladı.