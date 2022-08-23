Ata Deniz 2 yaşındaydı! Bu kaçıncı çocuk!

Samsun'un Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de dün sabah saatlerinde yürekleri yakan bir olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1 buçuk yaşındaki Ata Deniz Çakır evlerinin balkonuna çıktı.

BİLİNMEYEN NEDENLE DÜŞTÜ

İHA'da yer alan habere göre çocuk henüz bilinmeyen bir nedenle buradan aşağı düştü. Çocuğunun düştüğünü fark eden aile koşarak apartmanın önüne gitti.