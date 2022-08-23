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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Ata Deniz 2 yaşındaydı! Bu kaçıncı çocuk! - Samsun haberleri
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Ata Deniz 2 yaşındaydı! Bu kaçıncı çocuk!

Samsun'da 7. kattaki evlerinin balkonundan düşen 1 buçuk yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ata Deniz Çakır'ın, Çakır ailesinin tek çocuğunu olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Son dakika haberi: Ata Deniz 2 yaşındaydı! Bu kaçıncı çocuk! - Samsun haberleri
Ata Deniz 2 yaşındaydı! Bu kaçıncı çocuk!
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İHA

Samsun'un Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de dün sabah saatlerinde yürekleri yakan bir olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1 buçuk yaşındaki Ata Deniz Çakır evlerinin balkonuna çıktı.

BİLİNMEYEN NEDENLE DÜŞTÜ

İHA'da yer alan habere göre çocuk henüz bilinmeyen bir nedenle buradan aşağı düştü. Çocuğunun düştüğünü fark eden aile koşarak apartmanın önüne gitti.

ÖZEL BİR HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Baba Kadir Çakır yerde yatan çocuğunu kucağına alarak aracıyla yaklaşık 200 metre mesafedeki özel bir hastaneye götürdü.

BAŞKA HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Burada ilk müdahalesi yapılan Ata Deniz Çakır, ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

AİLENİN TEK ÇOCUĞUYDU

Ağır yaralanan çocuk yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ata Deniz Çakır'ın, Çakır ailesinin tek çocuğunu olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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