'Çok Güzel Hareketler 2'de canlandırdığı tiplemelerle ünlenen Atakan Çelik, 'Organize İşler Sazan Sarmalı' ve 'Ramo' gibi yapımlarda da rol almıştı. Çelik'in aynı zamanda bestecilik ve şarkıcılık kimliği de bulunuyor.



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