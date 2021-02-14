'İyi ki boşandık!'

Ünlü oyuncudan yeni single 0:00 / 0:00

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"Organize İşler Sazan Sarmalı" filmindeki performansıyla tanınan "Çok Güzel Hareketler 2"nin oyuncusu Atakan Çelik, söz ve müziği kendisine ait "Devran" şarkısını sevenleriyle paylaştı.

Atakan Çelik "Çok Güzel Hareketler 2" programında seslendirdiği "Devran"ın single olarak yayınlanması için hayranlardan gelen yoğun talep üzerine stüdyoya girdi.

Hayranlarına Sevgililer Günü armağanı olan "Devran", BKM Mutfak Müzik Yapım etiketiyle müzik platformlarındaki yerini alırken, pop müzik türündeki şarkı müzik listelerinde zirveye aday.

Düzenlemesi Cem Şahin'e ait olan "Devran"ın video klibi Aykut Öztürk yönetmenliğinde çekildi.