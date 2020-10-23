Garip bir özlü söz polemiği 0:00 / 0:00

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Bazı özlü sözlerin hayatta olmayan yazarlara / şairlere atfedildiği olağan durumlardan biri haline geldi. Ne var ki bir özlü söz bu kez hayatta olan bir yazara / şaire atfedildi. Üstelik o şair 'Benim değil' demesine rağmen ısrarla 'Hayır sizin' denildi.

Sosyal medyada Ataol Behramoğlu imzalı "(...)Öğrendim ki/Bazen başkalarını affetmek yetmiyor/Bazen insanın kendisini affedebilmesi gerekir..." imzalı özlü bir söz paylaşıldı. Behramoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak "Benim böyle bir sözüm yok" şeklinde açıklama yaptı.

İşin ilginç yanı başka biri, Ataol Behramoğlu'na "Hayır var, araştırmanızı öneririm" sözleriyle cevap verdi.