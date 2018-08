Athena grubunun dikkatleri üzerine çeken solisti Gökhan Özoğuz, O Ses Türkiye yarışmasında uzun bir süre jüri üyeliği yaptıktan sonra yarışmadan ayrılma kararı verdi. Yarışmadan ayrılmasına dair açıklamalarda bulunan başarılı müzisyen Gökhan Özoğuz'un özgeçmişi ve müzik kariyeri merak ediliyor. Peki Gökhan Özoğuz kimdir, nerelidir? İşte Athena Gökhan'a dair merak edilenler...

GÖKHAN ÖZOĞUZ KİMDİR?

Gökhan Özoğuz, 11 Ekim 1976'da İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Aslen Gaziantepli olan Gökhan Özoğuz küçük yaşlarda müzikle ilgilenmeye başlayarak gitar çalışmalarına başlamıştır. Athena grubunun solisti olan Gökhan Özoğuz'un ikiz kardeşi Hakan Özoğuz'da aynı grup da gitar çalmaktadır.

Athena grubu, 2004 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi "For Real" adlı şarkıyla temsil ettiler. Bu şarkı 195 puanla dördüncü oldu ve o zamana kadar Türkiye'nin Eurovision tarihinde en fazla puan alan şarkı oldu.

2006 yılında ikiz kardeşi ile Hakan ile Londra'ya müzik eğitimi almaya giden Gökhan Özoğuz, Tv8'de yayınlanan O Ses Türkiye isimli müzik yarışmasında 5 yıl boyunca jüri üyeliği yapmıştır. 2012 yılında Melis Ülken ile evlenmiş ve Ayşe Derya adında bir kızı ve ikizleri vardır.

ALBÜMLERİ

One Last Breath (1993)

Holigan (1998)

Tam Zamanı Şimdi (2000)

Mehteran Seferi (EP) (2001)

Her Şey Yolunda (2002)

US (2004)

Athena (2005)

İT (EP) (2006)

100 Şerefli Yıl (EP) (2007)

Pis (2010)

Altüst (2014)

YER ALDIĞI FİLMLER

O Şimdi Asker (Athena Gökhan)

O Şimdi Mahkum (Athena Gökhan)

Tramvay (film) (Gökhan)

Tatlı Kaçıklar (Konuk oyuncu)

