Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu Avrupa Ligi yarı final mücadelesi dev bir maça sahne oluyor. Athletic Bilbao, Manchester United konuk ediyor. İki ayaklı mücadelenin sonunda rakibine üstün gelen taraf final biletini alacak. Peki, "Athletic Bilbao-Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?" İşte Athletic Bilbao-Manchester United maçı muhtemel 11'leri...