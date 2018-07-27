Athlone Town - Univ College Dublin maçı heyecanı

İrlanda 1.Lig maçında Athlone Town ile Univ College Dublin, 27 Temmuz 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 21:45. Athlone Town 5 puana sahip olarak 10. sırada yer alırken Univ College Dublin 45 puanda ve 1. sırada. Ev sahibi Athlone Town, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Univ College Dublin, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 236 kodlu maçı oynayanlar; Athlone Town galibiyet oranı 12.50, beraberlik oranı 6.25, Univ College Dublin galibiyet oranı 1.05.

Athlone Town son hafta oynanan Univ College Dublin maçında 0-2 yenildi.

Univ College Dublin, Athlone Town karşılaşmaında 0-2 kazandı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 2 beraberlik, 7 mağlubiyet alan Athlone Town, 9 gol attı ve 23 gol yedi.

Univ College Dublin ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 6 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Univ College Dublin, 22 gol atarken 9 gol yedi.

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