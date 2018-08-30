Konyaspor, kardeş kulüp olarak gördüğü ve geçmişten gelen borçlardan dolayı bu sezon yeni transferlerine lisans çıkaramayan Eskişehirspor’un çağrısını karşılıksız bırakmayarak vefa örneği sergiledi. Yeşil-beyazlı takım 2015-2016 sezonunda Eskişehirspor’a kiraladıkları Dossa Junior’dan kalan 230 bin Euro alacağını süresiz erteleyerek muvafakatname imzaladı.

Konyaspor Kulüp Başkanı Hilmi Kulluk yaptığı açıklamada, "Geçmişi büyük başarılarla dolu güzide kulübümüz Eskişehirsporla ilgili üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Mevcut sorunun ortadan kalkabilmesi için ilk planda gerekli yazıları federasyonumuza gönderdik. Her zaman Eskişehirspor'un yanındayız. Bilindiği üzere oyuncularımız Erdon Daci ve Emre Can Atila’yı da sezon sonuna kadar bedelsiz olarak kiraladık. İnşallah bu problemler ortadan kalkacak ve yine camia eski günlerine dönecektir" şeklinde konuştu.

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