Atıl okul bahçeleri meyve bahçesine dönüşüyor

Çorum'da Dodurga İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Özüdoğru, öğrencilerin sağlıklı beslenmesine katkıda bulunmak amacıyla daha önce öğretmen ve idareci olarak görev yaptığı okulların bahçelerine meyve fidanları dikti.

Kastamonu'da çeşitli okulların bahçelerine 40 ceviz, 100 kiraz, 50 elma, 10 vişne olmak üzere 200 meyve ağacı dikilmesini sağlayan Özüdoğru, 2021'de Milli Eğitim Müdürü olarak atandığı Çorum'un Dodurga ilçesinde de okul bahçelerini meyve bahçelerine dönüştürüyor.

İlk olarak Dodurga Mustafa Kemal İlkokulu'nun bahçesine 40 ceviz ve 5 ayva fidanı dikilmesini sağlayan Özüdoğru, Dodurga Çok Programlı Anadolu Lisesi'nin atıl durumdaki yaklaşık 3,5 dekarlık bahçesine ise fidan dikmek üzere çalışma başlattı.

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İlçede ziraat mühendisi olarak görev yapan Mehmet Tatlısu'nun desteğiyle temin edilen 50 ceviz, 50 zeytin, 5 ayva, 5 vişne ve 5 incir fidanı, Dodurga Kaymakamı Bilge Yıldırım, Dodurga Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya ve öğrenciler tarafından toprakla buluşturuldu.

Özüdoğru, bugüne kadar görev yaptığı yerlerde okul bahçelerinde 350 civarında meyve fidanının toprakla buluşmasına vesile olduğunu söyledi.

Fidanların dikilmesi için öğrencilerle birlikte güzel etkinlikler yaptıklarını belirten Özüdoğru, "Biz buradan ne umuyoruz? Burası okul aile birliğine küçük de olsa bir katkı sağlayabilir, gelir kapısı olabilir. Ayrıca çocuklarımıza, velilerimize organik ürün sunabiliriz. Çocuklarımızın gıda ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyoruz" dedi.

Projeyi bütün okullarda uygulamayı istediklerini dile getiren Özüdoğru, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlçe merkezinde 5 okulumuz var. Bu 5 okulumuzun bahçesine ayrı ayrı meyve fidanı dikmeyi hedefliyoruz. Bu hedefle 2022'den beri çalışma yapıyoruz. Daha önce bir okulumuzun bahçesine meyve fidanları diktik. Şu anda bulunduğumuz okulun bahçesine de 2 yıl önce ceviz fidanları dikmiştik. Bu okula toplam 50 ceviz, 5 ayva, 50 zeytin ve asma fidanları dikmiş olduk. Şu anda ilçemizde bir ortaokulumuz ve inşaat halinde bir lisemiz var. Önümüzdeki yıllarda bu okulların bahçesine de meyve fidanları dikmeyi hedefliyoruz. Çocuklarımız, öğretmenlerimiz, velilerimiz organik olarak bu meyvelerden yiyecekler. Okul aile birliğimize de küçük bir gelir elde etmeyi hedefliyoruz."