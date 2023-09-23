Atiye: Neva'mız geldi

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"FANTASTİK BİR GÜN GEÇİRDİK"



Atiye, "Her şey çok hızlı gelişti. Fantastik bir gün geçirdik. Her şey bir saat içinde oldu. Ben ve kızım çok sağlıklıyız şu an" demişti.

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"KOLAY BİR DOĞUM OLMADI"



Erol Sebebci ise, "Evde yeni projelerimiz için toplantı yaparken resmen yeni projemiz geldi. Hemen yola çıktık. Bol kornalı bir yol oldu. Yarım saatte hastaneye vardık. 15 dakikada da doğum gerçekleşti ama kolay bir doğum olmadı. İlk doğumda ben eşimin yanında değildim. Biraz hazıra konmuştum ama şu anki doğumda biraz süreç geçirdik" ifadelerini kullanmıştı.

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"NEYSEKİ BANA KÜFRETMEDİ"



Erol Sebebci, "Atiye, 'Filmlerdeki gibi değil bak. Bir süresi var, panik olmaya gerek yok' dedi ama hiç de öyle olmadı. Stresli bir süreç oldu. Doğumda elimi çok sıktı. Kayınvalidem, 'Sana o sancılı süreçte küfredebilir. Alınma sakın' dedi. Neyseki bana küfretmedi" şeklinde konuşarak, gülmüştü.



Fotoğraflar: HT Magazin, Instagram

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