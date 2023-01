HABERTURK.COM

Afkan Arap atı, Amerikan atı ve safkan at dahil olmak üzere birden fazla at türü vardır. Atın ağırlığı 998 – 1100 kilograma, boyu ise 175 cm'ye ulaşabilir. Ayrıca ağırlıkları ve boyutları, başka bir atın yaşına ve türüne göre farklılık gösterebilir.

Yarış Atları Kaç Sene Yaşar

Herhangi bir hayvanın yaşam beklentisi, doğru beslenmeye, kaliteli bakıma ve bakıma bağlıdır. Yarış atlarının yaşamları yaklaşık otuz yıldır. Yarış atları kaç sene yaşar? İyi bakılmış her hayvan belirlenen yaş skalasının üzerinde yaşayabilir. Örneğin, İngiltere'de doğan 'Yaşlı Billy' adlı at, en uzun yaşayan at olarak kayıtlara geçmiştir. Bu at 62 yıl yaşamıştır.

Bir atın yaşı veya ömrü 25 ila 30 yıldır. İyi bir veteriner bakımı sağlanır ve iyi beslenirse birçok at ortalama ömürlerinden daha uzun süre yaşayabilir.

Atın vücudunda 205 kemik vardır. Tamamen yetişkin bir atın 36 ila 42 dişi olabilir.

Atlar 5000 yıldır evcilleştirilmiştir.

En Uzun Yaşayan At

Bu görkemli canlıların ömürleri denilince sıkça sorulan bir soru olan dünyanın en yaşlı atının kaç yaşında olduğunu sorusudur. Ortalama bir at 25 ila 30 yıl yaşar. İnsanlar gibi, atlar da yaşamın birkaç aşamasından geçer. Bebek at veya tay dönemi doğumdan bir yaşına kadar sürer. Atlar en yüksek fiziksel formlarına on ila on dört yaşları arasında ulaşırlar. Bu yaşta, çoğu spor atı en büyük başarılarına ulaşır.

At yirmili yaşlarına girerken gri saçlar belirir, üst çizgi sarkabilir ve bazı atlar dişlerini kaybederek yemek yemelerini zorlaştırır. En uzun yaşayan at Guinness Rekorlar Kitabı'na göre dünyanın en yaşlı atı Yaşlı Billy'dir. Yaşlı Billy, 1790'da Lancashire, İngiltere'de doğdu. 27 Kasım 1822'de 62 yaşında öldü. En eski safkan Tango Duke'tur. Tango Duke 1935'te ve 25 Ocak 1978'de Victoria, Avustralya'da doğdu. Daha yakın zamanlarda, Shayne adlı başka bir İngiliz atı, ortalamanın çok üzerinde yaşadı.

Shayne, 51 yaşında öldüğü 2007'den 2013'e kadar Remus Memorial Horse Sanctuary'de yaşadı. Shayne'den önce Galler'de yaşayan bir at olan Badger da 2004 yılında öldüğünde 51 yaşına gelmişti. Diğer tarafta ise İngiltere, Sussex'te ikamet eden Cotton Cand adlı at, 2007'de 56 yaşında öldü.

Atın ömrü boyunca iyi beslenmesi, ömrünü uzatabilir. Atın, doğru vitaminleri ve yüksek lifli bir diyet almasını sağlamak yaşamı boyunca rahat yaşamasına ve kaliteli hayat sürmesine yardımcı olacaktır.

Atların Ortalama Ömrü

İyi bir beslenmeye ek olarak, atın kalifiye bir nalbant tarafından düzenli olarak kırpılması gerekmektedir. Atların ayrıca dişleri büyümeye devam ettiği için yılda en az bir kez diş bakımına ihtiyaç duyar ve bu da ağızlarında keskin kenarlara neden olur. Daha yaşlı atlar, yemek yemede sorun yaşarlarsa daha fazla diş bakımına ihtiyaç duyabilirler. Atların ortalama ömrü, cins, cinsiyet, sağlık, bakım ve diğer faktörlere göre değişir. Ortalama olarak yaşam süreleri 25-30 yıla ulaşıyor. Uzun yaşayan atlar genellikle iyi bakılır, daha sağlıklıdır ve sağlık sorunları geliştirme olasılığı daha düşüktür. Bir atın ömrünü etkileyen diğer faktörler, atın gerçekleştirmesi gereken aktivite düzeyi, aktivitelerin türü ve atın diyetidir.