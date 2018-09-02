Atletico Bucaramanga - Patriotas karşılaşma önü

Atletico Bucaramanga ve Patriotas, 03 Eylül 2018 Pazartesi günü Kolombiya Primera A Clausura maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 00:00. Maç öncesi Atletico Bucaramanga 5 puanla 13. sırada, Patriotas 6 puanla 12. sırada bulunuyor. Atletico Bucaramanga, son 5 maçında 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Patriotas son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 767. İddaa'da Atletico Bucaramanga kazanır 1.90, berabere biter 2.80, Patriotas kazanır 3.20 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Atletico Bucaramanga son haftadaki America de Cali müsabasında 1-0 yenildi.

Patriotas, Envigado karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Atletico Bucaramanga, 0 gol attı ve 4 gol yedi.

Patriotas ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Patriotas, 2 gol atarken 3 gol yedi.

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