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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Devrilen TIR'ın sürücüsü viyadükten düştü! Feci ölüm! - Uşak haberleri

        Devrilen TIR'ın sürücüsü viyadükten düştü! Feci ölüm!

        Uşak'ta devrilen TIR, viyadüğün ortasındaki boşlukta alev aldı. Viyadükten dere yatağına düşen 43 yaşındaki sürücü Ramazan Nizamoğulları hayatını kaybetti. Yanan TIR, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 15:27 Güncelleme: 31.10.2023 - 15:28
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        Devrilen TIR'ın sürücüsü viyadükten düştü! Feci ölüm!
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        UŞAK'ta, Ramazan Nizamoğulları yönetimindeki mısır yüklü TIR, Uşak-İzmir kara yolundaki Gediz Köprüsü'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkıp köprü kenarındaki korkuluklara çarptı.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        VİYADÜĞÜN BOŞLUĞUNA DÜŞÜP ALEV ALDI

        AA'da yer alan habere göre ardından yan yana olan iki viyadük ortasındaki boşluğa devrilen TIR burada sıkışıp alev aldı.

        SÜRÜCÜ DERE YATAĞINA DÜŞTÜ

        Sürücü Nizamoğullları ise viyadükten dere yatağına düşüp yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Nizamoğulları, ambulansla kaldırıldığı Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamadı. TIR'daki yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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