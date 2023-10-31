Habertürk Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetiner Çetin ve Habertürk Dış Haberler Editörü Saime Toktaş'ın aktardığına göre İsrail Gazze'de karadan kıskaç operasyonuna başladı.

"İSRAİL GAZZE'NİN KUZEY VE ORTA KESİMLERİNE İLERLİYOR"

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, İsrail güçlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzey ve orta kesimlerine doğru ilerleyişini artırdığını duyurdu.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İyad el-Bezm, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail askeri araçlarının, Gazze'nin doğusundaki Salahaddin Caddesi'nde olduğunu ve Er-Raşid Caddesi'ne doğru ilerlemeye çalıştığını söyledi.

İsrail güçlerinin Gazze'nin kuzey ve orta kesimlerine doğru ilerleyişini artırdığını belirten Bezm, askeri araçların, Kuveyt Kavşağı bölgesindeki Salahaddin Caddesi'ni geçerek Er-Raşid Caddesi'ne ilerlemek için 10. Cadde'ye girdiğini ifade etti.

İsrail güçlerinin, Gazze'ye kuzeybatıdan da girdiğini ve halen El-Kerame bölgesinde olduğunu aktaran Bezm, askeri güçlerin, Gazze'nin kuzeybatısındaki yerleşim alanlarının tamamını yok ettiğini söyledi.

Bezm ayrıca İsrail'in Gazze'nin kuzey bölgelerini güneyden ayırmaya çalıştığını dile getirdi.

İsrail ordusu bir süre önce yaptığı açıklamada, kara birliklerinin Gazze Şeridi'nin iç kesimlerinde, Filistinli gruplarla "şiddetli çatışmalara" girdiğini duyurmuştu.