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        Cristiano Ronaldo, Ballon d'Or'u 8. kez kazanan Lionel Messi ile alay etti!

        Lionel Messi'nin Ballon d'Or'u 8. kez kazanmasına Cristiano Ronaldo'dan flaş bir tepki geldi. Bu yıl ödül için adaylar arasında yer almayan Portekizli yıldız, sosyal medyada Arjantinli futbolcu hakkındaki eleştiri dolu bir yorumu beğenip ilginç bir yanıt verdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.10.2023 - 18:45 Güncelleme: 31.10.2023 - 18:45
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        Futbol dünyasının en prestijli ödülü olarak kabul edilen Ballon d'Or'u (Altın Top) Lionel Messi'nin 8. kez kazanması Cristiano Ronaldo'yu kızdırmışa benziyor...

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
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        Bu yıl ödül için belirlenen 30 kişilik aday listesinde yer almayan Portekizli yıldız, ödülü ezeli rakibi Messi'nin kazanmasına ilginç bir tepki verdi.

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        38 yaşındaki futbolcunun, Lionel Messi'nin Ballon d'Or ödülünü almasını eleştiren bir Instagram paylaşımını beğenip yorum göndermesi gündem oldu.

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        Ronaldo'nun beğendiği söz konusu paylaşımda Messi için şu ifadeler kullanıldı:

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        "Tahmin edildiği gibi Ballon d'Or'u Messi'ye verdiler. Dünya Kupası öncesi PSG'de emekli gibi görünüyordu. Sonra zaten Inter Miami'ye emekli olmaya gitti.

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        Dünya Kupası'nı kazandı doğru ama 6 penaltı atarak kazandı. Ayrıca Dünya Kupası tam 10 ay önceydi.

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        Messi'nin 8 değil, 5 Ballon d'Or'u olması gerekirdi. Iniesta-Xavi'nin, bir sezonda 6 kupa alan Lewandowski'nin ve Haaland'ın hak ettiği ödülleri ona verdiler."

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        Bu paylaşımı beğenen Cristiano Ronaldo, bunun yanı sıra 4 adet de "gülücük emojisi" kullanarak gönderiye yorumda bulundu.

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        MESSI: RONALDO DA BENİM GİBİ SÜREKLİ KAZANMAK İSTİYOR

        Lionel Messi ise Ballon d'Or ödülünü kazanmasının ardından Ronaldo ile rekabetine değinerek şunları söyledi:

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        "Sportif olarak harika bir rekabetti. Bu rekabet ikimizi de güçlendirdi çünkü ikimiz de rekabetçi insanlarız. Ronaldo da benim gibi sürekli kazanmak istiyor.

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        Hem bizim için hem de futbolseverler için harika bir süreç oldu. Zirveye çıkmayı ve uzun süre orada kalmayı ikimizin de hak ettiğini düşünüyorum. Zirveye çıkmak kolaydır ancak orada bizim yaptığımız gibi 10-15 sene kalmak çok zordur. Aramızdaki rekabet, herkes için güzel anılar oluşturdu."

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