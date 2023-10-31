Cristiano Ronaldo, Ballon d'Or'u 8. kez kazanan Lionel Messi ile alay etti!

"Sportif olarak harika bir rekabetti. Bu rekabet ikimizi de güçlendirdi çünkü ikimiz de rekabetçi insanlarız. Ronaldo da benim gibi sürekli kazanmak istiyor.

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Hem bizim için hem de futbolseverler için harika bir süreç oldu. Zirveye çıkmayı ve uzun süre orada kalmayı ikimizin de hak ettiğini düşünüyorum. Zirveye çıkmak kolaydır ancak orada bizim yaptığımız gibi 10-15 sene kalmak çok zordur. Aramızdaki rekabet, herkes için güzel anılar oluşturdu."