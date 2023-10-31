Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 7.615,63 %-1,26
        DOLAR 28,2948 %0,11
        EURO 30,0520 %0,10
        ALTIN 1.815,00 %0,05
        FAİZ 35,22 %2,21
        GÜMÜŞ GRAM 20,96 %-1,10
        BITCOIN 34.285,00 %-0,45
        GBP/TRY 34,3859 %-0,06
        EUR/USD 1,0615 %0,00
        BRENT 88,03 %0,66
        ÇEYREK ALTIN 2.967,99 %0,07
        Haberler Ekonomi Turizm 100. yılda turizmde 100 dolara koşuyoruz! - Turizm Haberleri

        100. yılda turizmde 100 dolara koşuyoruz!

        Turizmde gecelik ortalama harcamanın yıl sonunda ilk kez 100 dolara ulaşması bekleniyor. Gecelik ortalama harcama yılın ilk çeyreğinde 85, 2. çeyrekte 112, 3. çeyrekte 103 dolar olarak ortaya çıktı. En yüksek yıllık ortalama 2022'de 87.5 dolar olmuştu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu rakamı 130 dolara çıkarmayı hedeflediklerini söyledi

        agirgin@haberturk.com
        Giriş: 31.10.2023 - 15:22 Güncelleme: 31.10.2023 - 15:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        100. yılda 100'e koşuyoruz!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Turizmde yılın ilk 9 ayıyla ilgili rakamlar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katıldığı basın toplantısında açıklandı.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2023 yılı ilk 9 aylık dönemde turizm gelirlerinin geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 20.1 artışla 42 milyar dolara, ziyaretçi sayılarının aynı dönemde yüzde 12.4 artışla 45.2 milyona ulaştığını açıkladı.

        Bakan Ersoy, Türkiye'nin turizmde her ay düzenli olarak daha önceki yıllara göre artış kaydettiğine işaret ederek, "Önceliğimiz ziyaretçi sayısı değil, kişi başı gecelik gelir ve toplam gelirdeki hedeflerimiz" dedi.

        "BİZİM İÇİN ÖNEMLİ OLAN KİŞİ BAŞI GECELİK HARCAMA"

        Turizmde gecelik ortalama harcamanın yıl sonunda ilk kez 100 dolara ulaşması bekleniyor. Gecelik ortalama harcama yılın ilk çeyreğinde 85, 2. çeyrekte 112, 3. çeyrekte 103 dolar olarak ortaya çıktı. Yıllık en yüksek ortalama 2022'de 87.5 dolar olmuştu.

        Yıl Gecelik ortalama harcama ($)
        2003 79
        2004 81
        2005 83
        2006 69
        2007 70
        2008 77
        2009 73
        2010 73
        2011 74
        2012 78
        2013 86
        2014 87
        2015 80
        2016 65
        2017 65
        2018 67
        2019 76
        2020 75
        2021 81
        2022 89
        REKLAM

        Kişi başı gecelik harcamada yıl ortalamasını 100 dolar olarak beklediklerini ifade eden Bakan Ersoy, "Son çeyrekte tahmini 96 dolar olmasını bekliyoruz. Yıl ortalamasında 100 dolarla tamamlamayı düşünüyoruz. Geçen seneye göre yüzde 112.7’lik bir artış söz konusu. Aslında hedeflerimize uygun bir şekilde Türkiye turizminin şekillendiğini görüyoruz" dedi.

        Bakan Mehmet Nuri Ersoy, bu rakamı 130 dolara çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

        Kişi başı harcamanın da orantılı olarak arttığını vurgulayan Bakan Ersoy, "2022 yılında 905 dolar, 2023 yılında tahmini 988 dolar olarak gerçekleşeceğini görüyoruz. Kişi başı harcamadaki artış oranı, ortalama kalış süresinden dolayı kişi başı gecelik harcamanın altında. Bizim için önemli olan rakam kişi başı gecelik harcamadır" diye konuştu.

        Türkiye'nin 2023'ün ilk 9 ayında turizm gelirinde 42 milyar doları yakaladığını belirten Ersoy, bu yıl orta vadeli program hedefinin 55.6 milyar dolar olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

        "2023'te hem bölgesel hem de ülkemizde yaşanan birçok olumsuzluğa rağmen koymuş olduğumuz orta vadeli hedefe uygun şekilde gidiyoruz. 2018'de 'Turizmde dönüşüm zamanı. Artık nicelik değil nitelik ön planda olacak.' demiştik. Bununla ilgili yaptığımız stratejilerin, uygulamaların ne kadar başarılı sonuçlandığını görüyoruz. Ülkemizde birçok krizi üst üste yaşadık ama Türkiye 2018'deki stratejisine uygun bir şekilde hedeflerine gidiyor. Kişi başı gecelik gelir, 65 dolardan 100 dolara geldi."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Kız kardeşini, eniştesini, yeğenini öldürdü! Aile katliamı: 3 ölü!
        Kız kardeşini, eniştesini, yeğenini öldürdü! Aile katliamı: 3 ölü!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Seçim sürecinde 6 kritik maç...
        Seçim sürecinde 6 kritik maç...
        Yaşlı çifte yönelik saldırıda korkunç iddialar!
        Yaşlı çifte yönelik saldırıda korkunç iddialar!
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı!
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı!
        ABD'de silahlı saldırganın ailesi önceden uyarıda bulunmuş
        ABD'de silahlı saldırganın ailesi önceden uyarıda bulunmuş
        Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları!
        Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları!
        Madeni 5 TL tedavüle girdi
        Madeni 5 TL tedavüle girdi
        Ballon d'Or'da yıldızlar geçidi
        Ballon d'Or'da yıldızlar geçidi
        Uykuda inme geçirdi! Erzurumlu çiftçi, felçli kalmaktan böyle kurtuldu
        Uykuda inme geçirdi! Erzurumlu çiftçi, felçli kalmaktan böyle kurtuldu
        Londra'da Cumhuriyete yakışır muhteşem balo
        Londra'da Cumhuriyete yakışır muhteşem balo
        Cansız beden Aylin'in mi? En zor bekleyiş!
        Cansız beden Aylin'in mi? En zor bekleyiş!
        Serin hava yağmurla geliyor, sonra yeniden sıcaklık artıyor!
        Serin hava yağmurla geliyor, sonra yeniden sıcaklık artıyor!
        17 yaşında düğün olayında flaş gelişme! Kızını satışa çıkartmış!
        17 yaşında düğün olayında flaş gelişme! Kızını satışa çıkartmış!
        "Oyuncular sınıfı geçti"
        "Oyuncular sınıfı geçti"
        Hazal Kaya beraat etti
        Hazal Kaya beraat etti
        "Kalıcı refah artışını hedefliyoruz"
        "Kalıcı refah artışını hedefliyoruz"
        Altın para ve külçe alımlarında rekor
        Altın para ve külçe alımlarında rekor
        Ayasofya kararı
        Ayasofya kararı
        Kişi başına düşen doktor sayısında Avrupa'da sonuncuyuz!
        Kişi başına düşen doktor sayısında Avrupa'da sonuncuyuz!