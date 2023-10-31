Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı! İşte favori takım...
Süper Lig'de 10. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından şampiyonluk oranları değişti. İşte yeni şampiyonluk oranları...
Giriş: 31.10.2023 - 12:42 Güncelleme: 31.10.2023 - 13:02
1
İSTANBULSPOR - 1000
2
PENDİKSPOR - 1000
3
GAZİANTEP FK - 1000
4
HATAYSPOR - 750
5
SAMSUNSPOR - 500
6
KARAGÜMRÜK - 500
7
KONYASPOR - 500
8
ÇAYKUR RİZESPOR - 500
9
KASIMPAŞA - 250
10
ANTALYASPOR - 250
11
MKE ANKARAGÜCÜ - 250
12
BAŞAKŞEHİR - 250
13
SİVASSPOR - 150
14
KAYSERİSPOR - 150
15
ALANYASPOR - 150
16
TRABZONSPOR - 50.00
17
ADANA DEMİRSPOR - 50.00
18
BEŞİKTAŞ - 20.00