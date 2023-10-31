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Spor yazarları Beşiktaş'ın Gaziantep FK galibiyetini değerlendirdi Spor yazarları, Beşiktaş'ın Gaziantep Fk'yi 2-0 mağlup ettiği maçı köşelerinde kaleme aldı. İşte yazarların yorumları... Habertürk Giriş: 31.10.2023 - 09:42 Güncelleme: 31.10.2023 - 11:13 facebook

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"OYUNCULAR SINIFI GEÇTİ" ALİ GÜLTİKEN/SABAH: "Bu tür zorlu durumlarda oynanan maçlarda kadroda olan oyuncular önemlidir. Ama daha da önemlisi, böyle sıkıntılı durumlarda karakter koyabilen oyunculardır. Bu taraftan baktığımızda dün akşam forma giyen tüm futbolcuların sınıfı geçtiğini söyleyebiliriz. Beşiktaş takım olarak hem rakibine çabuk çıkış şansı vermedi hem de oyun olarak baskı altına aldı. Hem kendileri adına hem de Beşiktaş'ın bundan sonraki gidişatı adına bu maçı kazandılar. Beşiktaş'ın ümitlerini bir hafta sonrasına taşıdılar."

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"ZOR ZAMANDA 3 PUANI KURTARDI" ATTİLA GÖKÇE/MİLLİYET: "Kongre var, yöneticiler pek sessiz, ortada görünmüyorlar... Maç var, kadroya bakarsanız Aboubakar, Amartey, Colley, Masuaku, Tayfur, Umut ve Rosier yok. Bir sakatlık halleri... Mert de cezalı... Bu kadar dağınık ve yokluk içindeki Beşiktaş, Sumudica ile dikenli bir takım haline gelen Gaziantepspor önünde sık sık gol korkuları yaşadı. Öyleki, gol beklentisi Beşiktaş’ta 0.26, Gaziantep FK da 0.44 olarak çalıştı. Neyse ki, Bailly ve Necip kaleci Ersin ile birlikte bu korkuları sindirmeyi başardı. Beşiktaş, zor zamanda hem üç puanı kurtardı hem yönetimin hem Burak hocanın, hem de taraftarın huzurunu sağladı. Ehh, bize de geçmiş olsun deyip kutlamak düşer."