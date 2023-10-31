Lucas Torreira ve Devrim Özkan aşka geldi
Galatasaray'ın yıldız ismi Lucas Torreira ile Devrim Özkan kural bozdu. Çift, ilk kez birlikte fotoğraflarını paylaştı
Son dönemin popüler oyuncularından Devrim Özkan'ın, Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira ile aşk yaşadığı iddia edilmişti.
Devrim Özkan, gazetecilerin sorularına "Her şey göründüğü gibi" diyerek aşk haberlerini doğrulamıştı.
Çift, ilk kez aşklarını sosyal medya hesaplarına taşıdı. Lucas Torreira; sevgilisiyle fotoğraflarının üzerine, doğduğu şehir olan Uruguay'ın Fray Bentos kenti ile Devrim Özkan'ın doğum yeri olan Bodrum ve 'seni seviyorum' yazdı. Torreira'nın paylaştığı fotoğraf yaz aylarında Miami'de çekilmişti.
* Devrim Özkan ile Lucas Torreira'nın doğdukları şehir arasında 12 bin kilometre bulunuyor.
Lucas Torreira'nın ardından Devrim Özkan da sevgilisiyle yer aldığı bu fotoğrafı sayfasına taşıdı.
Lucas Torreira geçtiğimiz hafta sevgilisi Devrim Özkan'a çiçek yollamıştı.
Çiçeğe iliştirilen kartta, İspanyolca "Bugün hayatının yeni bir dönemi başlıyor. Sana büyük başarılar diliyorum. Hiç bir zaman ışıltını kaybetme. Sen dünyanın en iyi oyuncususun. Seni seviyorum monito. Sen hayatımın aşkısın" ifadeleri yer almıştı.