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        Haberler Sağlık Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

        Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye dördüncü ülke olacak

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, KeyVac Aşı Üretim Merkezi Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan burada yaptığı açıklamada, "Hepatit A aşısı, Hepatit A virüsünün önlenmesinde kullanılan inaktif bir aşıdır. Aşı genel programlamada yer alıyor. Sağlık Bakanlığımız tarafından 18 ve 24 aylarda her çocuğa uygulanıyor. Karaciğer hastalıkları ve risk grubundaki insanlarımız aşılanıyor. Yurtdışından tedarik edilen Hepatit A aşısı artık ülkemiz de de üretilecektir. Böylece Türkiye dördüncü ülke olacak. Yurtdışına bağımlılığımız azalacaktır" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.10.2023 - 14:18 Güncelleme: 31.10.2023 - 14:23
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KeyVac Aşı Üretim Merkezi Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle; "Ülkemizin kalkınmasına katkı sağlayan Alagöz Holding'e desteğimizi veriyoruz. Şirketin Iğdır'a yaptığı yatırımları takdirle karşılıyoruz. Hepatit A tesisi önemli bir boşluğu dolduracaktır. KeyVac üretmeyi planladığı diğer aşılarda da öncü bir rol üstlenecektir.

        Türkiye koronavirüs sürecini hükümetimizin attığı kararlı adımlar sonucunda çok daha başarılı bir şekilde yönetmiştir. Salgın döneminde 161 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa tıbbi destek vererek insanlık vazifemizi yerine getirdik. Ülkemiz salgından güçlenerek, dostlarının sayısını artırarak çıkmıştır. Başta sağlık çalışanlarımızı, görevlilerimizi, kurumlarımızı tebrik ediyorum.

        "TÜRKİYE 4'ÜNCÜ ÜLKE OLACAK"

        Hepatit A aşısı, Hepatit A virüsünün önlenmesinde kullanılan inaktif bir aşıdır. Aşı genel programlamada yer alıyor. Sağlık Bakanlığımız tarafından 18 ve 24 aylarda her çocuğa uygulanıyor. Karaciğer hastalıkları ve risk grubundaki insanlarımız aşılanıyor. Yurtdışından tedarik edilen Hepatit A aşısı artık ülkemiz de de üretilecektir. Böylece Türkiye dördüncü ülke olacak. Yurtdışına bağımlılığımız azalacaktır.

        Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını kutladığımız dönemde bu fabrikanın bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum."

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