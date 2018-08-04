Atletico Huila - Itagüi Ditaires sahaya çıkıyor

Atletico Huila ve Itagüi Ditaires, 05 Ağustos 2018 Pazar günü Kolombiya Primera A Clausura maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 00:00. Atletico Huila 1 puana sahip olarak 15. sırada yer alırken Itagüi Ditaires 4 puanda ve 8. sırada. Ev sahibi Atletico Huila, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Itagüi Ditaires, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 414. İddaa'da Atletico Huila kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Itagüi Ditaires kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Atletico Huila son haftadaki Expreso Rojo müsabasında 1-0 kazandı.

Itagüi Ditaires ise Jaguares De Cordoba maçında 2-0 yenildi.

Atletico Huila, evinde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 0 gol atıp 0 gol yedi.

Itagüi Ditaires, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Itagüi Ditaires 1 kez gol sevinci yaşadı, 0 kez topu ağlarında gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ