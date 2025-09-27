Atletico Madrid-Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?
La Liga'nın 7. haftası dev bir maça sahne oluyor. Atletico Madrid sahasında Real Madrid'i konuk ediyor. Metropolitano Stadyumu'nda oynacak Madrid derbisi öncesinde, Atletico Madrid-Real Madrid maçının başlama saati ve yayıncı kuruluşu futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Zorlu maç öncesinde iki cephede de eksiklik dikkat çekerken, gözler Arda Güler ve Mbappe'de olacak. Peki, "Atletico Madrid-Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Atletico Madrid-Real Madrid maçı canlı izle ekranı...
Atletico Madrid-Real Madrid maçı için nefesler tutuldu. Sezona 6'da 6 yaparak iyi bir başlangıç yapan eflatun-beyazlılar, 18 puanla La Liga'nın zirvesinde bulunuyor. Rakibi Atletico Madrid ise oynadığı 6 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Madrid derbisi için geri sayım sürerken Atletico Madrid-Real Madrid maçının hangi kanalda canlı olarak ekrana geleceği merak konusu oldu. Peki, "Atletico Madrid-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?" İşte detaylar...
ATLETİCO MADRİD-REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Atletico Madrid-Real Madrid maçı, 27 Eylül 2025 Cumartesi bugün TSİ 17:15'te başlayacak.
ATLETİCO MADRİD-REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?
Madrid derbisi, S Sport, S Sport Plus ekranından canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Atletico Madrid: Oblak, Llorente, Le Normand, Hancko, Galan, Molina, Barrios Rivas, Köke, Gallagher, Griezmann, Alvarez
Real Madrid: Courtois, Huijsen, Raul, Fernandez, Valverde, Ceballos, Mastantuonu, Garcia, Arda, Vinicius, Mbappe
ARDA GÜLER İLK 11'DE BAŞLAYACAK MI?
Omzundan geçirdiği ameliyat nedeniyle bir süredir sahalardan uzak olan Jude Bellingham, son oynanan Espanyol ve Levante maçlarında kısa da olsa süre almaya başladı. Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso'nun, Bellingham'ın geri dönüşünün ardından Arda Güler'i ilk 11'den kesip kesmeyeceği ise merak konusu olmuştu.
Arda Güler, dev maçta Aurelien Tchouaméni ve Fede Valverde ile orta sahada yer alacak.